Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce GTX 1630 düşük bütçeye oynuyor

    GeForce GTX 1630 ekran kartı 12nm Turing TU117-150 temelinde görece iyi bir performans sunmayı amaçlıyor. GeForce GTX 1630 özellikleri ve fiyatı haberimizde.    
    2

    GeForce GTX 1630
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın giriş seviyesinde daha iyi rekabet edebilmek ve stokları temizleyebilmek amacıyla hazırladığı GeForce GTX 1630 ekran kartı gecikmelerin ardından piyasaya çıkıyor. Rakibi ise Radeon RX 6400 ekran kartı olacak.

    GeForce GTX 1630 özellikleri ve fiyatı

    GeForce GTX 1630 ekran kartı 12nm Turing TU117-150 çekirdeğini temel alıyor. 512 işlem birimi olan ekran kartı 1785MHz saat frekansına çıkabiliyor. 32 desen haritalama birimi ve 32 ROP birimi mevcut.

    4GB GDDR6 bellek iki adet 12Gbps hızında 16 Gbit GDDR6 modülünden oluşuyor. 64-bit veri yolunda 96GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Donanım tabanlı AV1 kodeği olmayan kart ışın izleme ve DLSS gibi özelliklerden de yoksun. 150$ başlangıç fiyatı ile Radeon RX 6400 ekran kartına rakip ancak ilk testler geride olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan fiyat biraz tesellisi oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-57G
    Acer Aspire 3 A315-57G
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız