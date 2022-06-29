GeForce GTX 1630 düşük bütçeye oynuyor

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Nvidia’nın giriş seviyesinde daha iyi rekabet edebilmek ve stokları temizleyebilmek amacıyla hazırladığı GeForce GTX 1630 ekran kartı gecikmelerin ardından piyasaya çıkıyor. Rakibi ise Radeon RX 6400 ekran kartı olacak.

GeForce GTX 1630 özellikleri ve fiyatı

GeForce GTX 1630 ekran kartı 12nm Turing TU117-150 çekirdeğini temel alıyor. 512 işlem birimi olan ekran kartı 1785MHz saat frekansına çıkabiliyor. 32 desen haritalama birimi ve 32 ROP birimi mevcut.

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4GB GDDR6 bellek iki adet 12Gbps hızında 16 Gbit GDDR6 modülünden oluşuyor. 64-bit veri yolunda 96GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Donanım tabanlı AV1 kodeği olmayan kart ışın izleme ve DLSS gibi özelliklerden de yoksun. 150$ başlangıç fiyatı ile Radeon RX 6400 ekran kartına rakip ancak ilk testler geride olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan fiyat biraz tesellisi oluyor.

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