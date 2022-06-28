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    Intel Arc A380 ilk DisplayPort 2.0 destekli ekran kartı oldu

    Intel Arc A380 ekran kartı DisplayPort 2.0 standardını ilk kez kullanan ürün konumunda. Ne var ki piyasada uyumlu bir monitör olmadığı için şimdilik bir etkisi olmayabilir.
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    Intel Arc A380
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    Intel’in sessiz sedasız Çin’de resmiyet kazandırdığı Arc A380 masaüstü ekran kartı önemli bir yenilik ile geliyor. Bant genişliğini yüzde 20 civarında arttıran DisplayPort 2.0 standardı ilk kez bu modelde yer aldı.

    Intel Arc A380 ekran kartından bir ilk

    Intel Arc A380 6GB ilk kez DisplayPort 2.0 standardı barındıran ekran kartı konumunda. Kartta 3 adet DisplayPort 2.0 girişi ve 1 adet HDMI 2.0 girişi yer alıyor. Normalde DisplayPort 2.0 girişleri 3 farklı versiyona sahip. UHBR10, UHBR13.5 ve UHBR20. UHBR10 versiyonu 40Gbps bant genişliğine ulaşabilirken UHBR20 ise 80Gbps bant genişliğine çıkabiliyor.

    Intel Arc A380 bu noktada UHBR10 versiyonunu tercih etmiş. Teorik olarak 38.69Gbps hızlarına erişebiliyor. DisplayPort 1.4 standardında bu rakam 32.4Gbps civarındaydı. HDMI 2.0 portu ise 18Gbps bant genişliği sağlayabiliyor.

    Bu sayede ekran kartı 8K 60Hz ve çift ekranda 4K 144Hz çıkış verebiliyor ancak bir dezavantaj mevcut. Henüz herhangi bir monitör modeli DP 2.0 desteklemiyor ve bu nedenle DP 1.4 kullanmak zorunda. Haliyle çıkışlar da 8K 30Hz ve çift ekranda 4K 120Hz olarak kalıyor. Şimdilik DisplayPort 2.0 önemli bir avantaj getirmeyecek ancak ilk ekranlar piyasaya çıktığında etkisini gösterecektir.

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