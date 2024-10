GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Assassin’s Creed Mirage ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 10 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine A Quiet Place: The Road Ahead, Assassin’s Creed Mirage, South Park: The Fractured But Whole ve MechWarrior 5: Clans başta olmak üzere 10 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 399 TL (%50 indirim), 1.580TL ve 2.880 TL. Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Son olarak altı aylık GeForce NOW Ultimate'i satın alan kullanıcılara, BioWare'ın yeni RPG oyunu Dragon Age: The Veilguard ücretsiz olacak sunulacak. Ancak Ultimate aboneliğinin şu an ülkemizde mevcut olmadığını belirtelim.

Neva (Steam, 15 Ekim)

MechWarrior 5: Clans (Steam, Xbox, PC Game Pass, 16 Ekim)

A Quiet Place: The Road Ahead (Steam, 17 Ekim)

Assassin’s Creed Mirage (Steam, 17 Ekim)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

Dungeon Tycoon (Steam)

South Park: The Fractured But Whole (PC Game Pass, 16 Ekim)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Star Trucker (Xbox, Game Pass)

