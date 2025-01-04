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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Ocak ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Space Engineers 2 bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mirthwood, Hyper Light Breaker, Orcs Must Die! Deathtrap, Eternal Strands, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Sniper Elite: Resistance ve Heart of the Machine başta olmak üzere 14 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Mirthwood Steam)

Slime Rancher 2 Steam)

Builders of Egypt Steam, 8 Ocak

Hyper Light Breaker Steam, 14 Ocak

Jotunnslayer: Hordes of Hel Steam, 21 Ocak

Eternal Strands Steam, 27 Ocak

Space Engineers 2 Steam, 27 Ocak

Orcs Must Die! Deathtrap Steam, 28 Ocak

Heart of the Machine Steam, 31 Ocak

Citizen Sleeper 2: Starward Vector Steam, 31 Ocak

Drova - Forsaken Kin Steam

Pax Dei Steam

Sniper Elite: Resistance PC Game Pass, 30 Ocak

Voidwrought Steam

GeForce Now Türkiye fiyatları

Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL

paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL

paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.

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GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor: İşte liste