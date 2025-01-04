GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mirthwood, Hyper Light Breaker, Orcs Must Die! Deathtrap, Eternal Strands, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Sniper Elite: Resistance ve Heart of the Machine başta olmak üzere 14 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Mirthwood Steam)
- Slime Rancher 2 Steam)
- Builders of Egypt Steam, 8 Ocak
- Hyper Light Breaker Steam, 14 Ocak
- Jotunnslayer: Hordes of Hel Steam, 21 Ocak
- Eternal Strands Steam, 27 Ocak
- Space Engineers 2 Steam, 27 Ocak
- Orcs Must Die! Deathtrap Steam, 28 Ocak
- Heart of the Machine Steam, 31 Ocak
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector Steam, 31 Ocak
- Drova - Forsaken Kin Steam
- Pax Dei Steam
- Sniper Elite: Resistance PC Game Pass, 30 Ocak
- Voidwrought Steam
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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