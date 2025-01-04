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    GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta 14 yeni oyun ekleniyor. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar...
    GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Ocak ayında GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Space Engineers 2 bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a 14 yeni oyun ekleniyor

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Mirthwood, Hyper Light Breaker, Orcs Must Die! Deathtrap, Eternal Strands, Citizen Sleeper 2: Starward Vector,  Sniper Elite: Resistance ve Heart of the Machine başta olmak üzere 14 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Mirthwood Steam)
    • Slime Rancher 2 Steam)
    • Builders of Egypt Steam, 8 Ocak
    • Hyper Light Breaker Steam, 14 Ocak
    • Jotunnslayer: Hordes of Hel Steam, 21 Ocak
    • Eternal Strands Steam, 27 Ocak
    • Space Engineers 2 Steam, 27 Ocak
    • Orcs Must Die! Deathtrap Steam, 28 Ocak
    • Heart of the Machine Steam, 31 Ocak
    • Citizen Sleeper 2: Starward Vector Steam, 31 Ocak
    • Drova - Forsaken Kin Steam
    • Pax Dei Steam
    • Sniper Elite: Resistance PC Game Pass, 30 Ocak
    • Voidwrought Steam

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
    • Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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