GeForce Now'a 15 yeni oyun ekleniyor ve bazı oyunlara RTX desteği geliyor

Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine 15 yeni oyun daha eklenirken bazı oyunlar için de RTX desteği geliyor.

İlginizi Çekebilir

GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu"

Neredeyse her perşembe olduğu gibi bu hafta da GeForce Now kütüphanesi yeni oyunlar için destek geliyor. Ayrıca bu hafta üyeler, Spellbreak oyunundaki nadir Noble Oasis kıyafetine erişme fırsatına sahip olacaklar. Spellbreak oyun içi ödülü, Discord, ARK: Survival Evolved, Hyperscape, Warface, Warframe ve daha fazla ödül, GeForce NOW üyeleriyle buluşuyor.

GeForce NOW üyeleri ayrıca yeni genişletmelere ve birkaç oyunda RTX desteği güncellemelerine ulaşabilecek. Mortal Shell, RTX desteğinin tamamını alırken, Medieval Dynasty ve Observer System Redux, kare hızını korurken görüntü kalitesini iyileştirmek için DLSS desteği alıyor.

Bu Hafta Eklenen Yapımlar

GeForce Now by Game+ sisteminde oyunlar şu anda bulunmuyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oraya da eklenecektir. GeForce Now kütüphanesinin tamamına buradan bakabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.