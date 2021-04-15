PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone’ın PC'ye geleceği geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Şimdide çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.
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Yapılan duyuruya göre Days Gone'ın PC için çıkış tarihi 18 Mayıs 2021. Epic Games ve Steam üzerinden erişime açılacak. Oyunun Türkiye fiyatı ise her iki platformda da 279,00 TL. Her iki mağaza sayfasını da aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Zelda benzeri Ubisoft'un yeni oyunu Immortals Fenyx Rising'in sistem gereksinimleri açıklandı
PC versiyonu için yayınlanan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Days Gone, küresel bir salgın felaketinden iki yıl sonra vahşi topraklarda geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur.
Eski motosiklet çetesi üyesi olan ve ölümün çepeçevre sardığı topraklarda yaşama tutunacak bir sebep arayan ganimet avcısı Deacon St. John'ın yerine geç. Değerli eşya ve silah üretecek ekipmanlar bulmak için terk edilmiş yerleşkeleri yağmala veya şansını, adil ticaret veya daha kanlı yollarla hayatını sürdürmeye çalışan diğer afetzedelerde dene.
ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- Çarpıcı bir ortam: Pasifik Kuzeybatısı'nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar her şey güzel olduğu kadar ölümcül de. Milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin izini taşıyan pek çok çeşit dağ, mağara ve kırsal kasabayı keşfet.
- Vahşi karşılaşmalar: Saldırgan çetelerin ve Kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda, hayatta kalmak için özel tuzak, silah ve geliştirilebilir yeteneklerini kullanman gerekecek. Devasa bir bölgedeki en değerli yardımcın olan Başıboş motorunu da unutma.
- Devamlı değişen bir çevre: Deacon'ın sadık motosikletine atlayarak hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünyayı, gece-gündüz döngüsünü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren Kaçıkları keşfet.
- Sürükleyici bir hikâye: Deacon St. John derin ve kişisel bir kaybın ardından umut kırıntıları ararken çıkmazlar, ihanet ve pişmanlık dolu güçlü bir hikâyede kaybol. Gündelik olarak verilen hayatta kalma mücadelesinde bizi insan yapan şey ne?
İÇİNDEKİLER
- Yeni Oyun +
- Hayatta Kalma Modu
- Mücadele Modu
- Motosiklet Kaplamaları
PC özellikleri arasında ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve geliştirilmiş grafikler (artırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü çizim mesafeleri) yer alıyor.
https://www.gematsu.com/2021/04/days-gone-for-pc-launches-may-18 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.