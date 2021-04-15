PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Bend Studio'nun yaptığı PlayStation özel oyunu Days Gone’ın PC'ye geleceği geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Şimdide çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "PS5'in disk dönerken çıkarttığı yüksek ses yeni güncellemeyle azaltılmış gibi duruyor"

Yapılan duyuruya göre Days Gone'ın PC için çıkış tarihi 18 Mayıs 2021. Epic Games ve Steam üzerinden erişime açılacak. Oyunun Türkiye fiyatı ise her iki platformda da 279,00 TL. Her iki mağaza sayfasını da aşağıda bulabilirsiniz.

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PC versiyonu için yayınlanan ilk videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Days Gone, küresel bir salgın felaketinden iki yıl sonra vahşi topraklarda geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunudur.

Eski motosiklet çetesi üyesi olan ve ölümün çepeçevre sardığı topraklarda yaşama tutunacak bir sebep arayan ganimet avcısı Deacon St. John'ın yerine geç. Değerli eşya ve silah üretecek ekipmanlar bulmak için terk edilmiş yerleşkeleri yağmala veya şansını, adil ticaret veya daha kanlı yollarla hayatını sürdürmeye çalışan diğer afetzedelerde dene.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Çarpıcı bir ortam: Pasifik Kuzeybatısı'nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar her şey güzel olduğu kadar ölümcül de. Milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin izini taşıyan pek çok çeşit dağ, mağara ve kırsal kasabayı keşfet.

Pasifik Kuzeybatısı'nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar her şey güzel olduğu kadar ölümcül de. Milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin izini taşıyan pek çok çeşit dağ, mağara ve kırsal kasabayı keşfet. Vahşi karşılaşmalar: Saldırgan çetelerin ve Kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda, hayatta kalmak için özel tuzak, silah ve geliştirilebilir yeteneklerini kullanman gerekecek. Devasa bir bölgedeki en değerli yardımcın olan Başıboş motorunu da unutma.

Saldırgan çetelerin ve Kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda, hayatta kalmak için özel tuzak, silah ve geliştirilebilir yeteneklerini kullanman gerekecek. Devasa bir bölgedeki en değerli yardımcın olan Başıboş motorunu da unutma. Devamlı değişen bir çevre: Deacon'ın sadık motosikletine atlayarak hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünyayı, gece-gündüz döngüsünü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren Kaçıkları keşfet.

Deacon'ın sadık motosikletine atlayarak hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünyayı, gece-gündüz döngüsünü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren Kaçıkları keşfet. Sürükleyici bir hikâye: Deacon St. John derin ve kişisel bir kaybın ardından umut kırıntıları ararken çıkmazlar, ihanet ve pişmanlık dolu güçlü bir hikâyede kaybol. Gündelik olarak verilen hayatta kalma mücadelesinde bizi insan yapan şey ne?

İÇİNDEKİLER

Yeni Oyun +

Hayatta Kalma Modu

Mücadele Modu

Motosiklet Kaplamaları

PC özellikleri arasında ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve geliştirilmiş grafikler (artırılmış detay seviyesi, görüş alanı, bitki örtüsü çizim mesafeleri) yer alıyor.

https://www.gematsu.com/2021/04/days-gone-for-pc-launches-may-18

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