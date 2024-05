GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Senua’s Saga: Hellblade II ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre GeForce Now kütüphanesine Senua’s Saga: Hellblade II dahil olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Diğer oyunlar ise sırasıyla Synergy, Crown Wars: The Black Prince, Serum, Ships at Sea, Exo One ve Phantom Brigade olacak .Listedeki tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Synergy (Steam, 21 Mayıs)

Senua’s Saga: Hellblade II (Steam ve Xbox Game Pass, 21 Mayıs)

Crown Wars: The Black Prince (New release on Steam, May 23)

Serum (New release on Steam, May 23)

Ships at Sea (New release on Steam, May 23)

Exo One (Steam)

Phantom Brigade (Steam)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 199 TL (indirimli) ücretle sunuluyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere ise kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor.

