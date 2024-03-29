Tam Boyutta Gör Günümüzün popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. SOUTH PARK: SNOW DAY!, Palia ve daha fazlası bulut üzerinden artık oynanabilir durumda.

GeForce Now'a (GAME+) 6 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenen ve eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Palia, Bulwark: Falconeer Chronicles, Millennia, Outpost: Infinity Siege, SOUTH PARK: SNOW DAY! ve Tchia olacak.Listedeki tüm oyunlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Palia Steam

Bulwark: Falconeer Chronicles - Steam

Millennia - Steam

Outpost: Infinity Siege - Steam

SOUTH PARK: SNOW DAY! - Steam

Tchia - (Steam)

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.

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GeForce Now'a (GAME+) 6 yeni oyun ekleniyor: İşte liste