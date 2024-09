GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Dead Rising Deluxe Remaster ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Frostpunk 2, FINAL FANTASY XVI, Dead Rising Deluxe Remaster, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven başta olmak üzere 7 oyun ekleniyor. GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL, 1.580TL ve 2.880 TL.

Frostpunk 2 (Steam, Xbox, PC Game Pass, 20 Eylül)

FINAL FANTASY XVI (Steam, Epic Games Store, 17 Eylül)

The Plucky Squire (Steam, 17 Eylül)

Dead Rising Deluxe Remaster (Steam, 18 Eylül)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 18 Eylül)

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (Steam)

REKA (Steam)

