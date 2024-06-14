GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: Sea of ​​Thieves ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunları duyurdu. Sea of Thieves, Bodycam ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenen ve eklenecek 4 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla SunnySide, Disney Speedstorm, Bodycam ve Game Pass'in popüler oyunlarından Sea of Thieves olacak. Listedeki tüm oyunlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere ise 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Üstelik 3 aylık "Büyük Maceracı" paketi, kısa süreliğine 480 TL ücretle sunuluyor.

SunnySide (Steam, 14 Haziran)

Disney Speedstorm (Steam ve Xbox, PC Game Pass)

Sea of Thieves (Steam ve Xbox, PC Game Pass)

Bodycam (Steam)

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GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: Sea of ??Thieves ve dahası