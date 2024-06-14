GeForce Now'a 4 yeni oyun ekleniyor: Sea of ​​Thieves ve daha fazlası

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar
Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenen ve eklenecek 4 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla SunnySide, Disney Speedstorm, Bodycam ve Game Pass'in popüler oyunlarından Sea of Thieves olacak. Listedeki tüm oyunlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere ise 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Üstelik 3 aylık "Büyük Maceracı" paketi, kısa süreliğine 480 TL ücretle sunuluyor.
- SunnySide (Steam, 14 Haziran)
- Disney Speedstorm (Steam ve Xbox, PC Game Pass)
- Sea of Thieves (Steam ve Xbox, PC Game Pass)
- Bodycam (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.