Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Winter Survivalve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now’a (GAME+) eklenecek oyunlar

Nvidia tarafından paylaşılan listeye göre, bu hafta GeForce Now'a eklenecek 8 yeni oyun bulunuyor. Bunlar ise, sırasıyla The Thaumaturge, Classified: France ‘44, Expeditions: A MudRunner Game, Winter Survival, Taxi Life: A City Driving Simulator, Zoria: Age of Shattering, Granblue Fantasy: Relink ve Undisputedolacak.

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The Thaumaturge (New release on Steam, Mar. 4)

Classified: France ‘44 (New release on Steam, Mar. 5)

Expeditions: A MudRunner Game (New release on Steam, Mar. 5)

Winter Survival (New release on Steam, Mar. 6)

Taxi Life: A City Driving Simulator (New release on Steam, Mar. 7)

Zoria: Age of Shattering (New release on Steam, Mar. 7)

Granblue Fantasy: Relink (Steam)

Undisputed (Steam)

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyor

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GeForce Now'a (GAME+) 8 yeni oyun ekleniyor: İşte liste