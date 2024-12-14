GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar belli oldu: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine The Lord of the Rings: Return to Moria, Diablo Immortal, The Spirit of the Samurai, Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, Fast Food Simulator ve Indiana Jones and the Great Circle başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Indiana Jones and the Great Circle (Steam, Xbox, Microsoft Store, PC Game Pass)
- Fast Food Simulator (Steam,)
- Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered ( Steam,)
- The Spirit of the Samurai ( Steam)
- Diablo Immortal (Battle.net)
- The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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