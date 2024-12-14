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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar belli oldu: İşte liste

    Türkiye'de GeForce Now by Game+ olarak kullanıma sunulan Nvidia GeForce Now hizmetine bu hafta Diablo Immortal ve Indiana Jones and the Great Circle dahil 6 yeni oyun ekleniyor.
    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Diablo Immortal, Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu The Lord of the Rings: Return to Moria ve daha fazlası bulut üzerinden oynanablir olacak.

    GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine The Lord of the Rings: Return to Moria, Diablo Immortal, The Spirit of the Samurai, Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered, Fast Food Simulator ve Indiana Jones and the Great Circle başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Indiana Jones and the Great Circle (SteamXbox, Microsoft Store, PC Game Pass)
    • Fast Food Simulator (Steam,)
    • Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered ( Steam,)
    • The Spirit of the Samurai ( Steam)
    • Diablo Immortal (Battle.net)
    • The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 599 TL ve 12 aylık 999 TL
    • Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
    • Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
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    nickyazmakşartmı 17 saat önce

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