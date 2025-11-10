GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Europa Universalis V, 7 Days Blood Moons, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, Surviving Mars: Relaunched, Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally ve Call of Duty: Black Ops 7 dahil 14 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Europa Universalis V (Steam,)
- 7 Days Blood Moons (Steam)
- Whiskerwood (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- The Last Caretaker (Steam, Nov. 6)
- Voidtrain (Xbox, PC Game Pass
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Steam)
- Surviving Mars: Relaunched (Steam)
- Possessor(s) (Steam, 11 Kasım)
- Rue Valley (Steam, 11 Kasım)
- Anno 117: Pax Romana (Steam, Ubisoft, 13 Kasım)
- Assetto Corsa Rally (Steam, 13 Kasım)
- Call of Duty: Black Ops 7 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, 14 Kasım)
- Where Winds Meet (Epic Games Store, 14 Kasım)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 Aylık 1.308 TL (indirimli)
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 Aylık 3.588 TL (indirimli)