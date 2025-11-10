Giriş
    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

    Geforce Now hizmetine eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Bu hafta Call of Duty: Black Ops 7 dahil 14 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak. İşte liste...

    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Call of Duty: Black Ops 7 ve Assetto Corsa Rally dahil 14 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Europa Universalis V, 7 Days Blood Moons, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, Surviving Mars: Relaunched, Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally ve Call of Duty: Black Ops 7 dahil 14 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Europa Universalis V (Steam,)
    • 7 Days Blood Moons (Steam)
    • Whiskerwood (SteamXbox, PC Game Pass)
    • The Last Caretaker (Steam, Nov. 6)
    • Voidtrain (Xbox, PC Game Pass
    • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam
    • INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Steam)
    • Surviving Mars: Relaunched (Steam)
    • Possessor(s) (Steam, 11 Kasım)
    • Rue Valley (Steam, 11 Kasım)
    • Anno 117: Pax Romana (SteamUbisoft, 13 Kasım)
    • Assetto Corsa Rally (Steam, 13 Kasım)
    • Call of Duty: Black Ops 7 (SteamBattle.netXbox, PC Game Pass, 14 Kasım)
    • Where Winds Meet (Epic Games Store, 14 Kasım)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 Aylık 1.308 TL (indirimli)
    RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 Aylık 3.588 TL (indirimli)

