Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Call of Duty: Black Ops 7 ve Assetto Corsa Rally dahil 14 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Europa Universalis V, 7 Days Blood Moons, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, Surviving Mars: Relaunched, Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally ve Call of Duty: Black Ops 7 dahil 14 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Europa Universalis V (Steam,)

7 Days Blood Moons (Steam)

Whiskerwood (Steam, Xbox, PC Game Pass)

The Last Caretaker (Steam, Nov. 6)

Voidtrain (Xbox, PC Game Pass

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Steam)

Surviving Mars: Relaunched (Steam)

Possessor(s) (Steam, 11 Kasım)

Rue Valley (Steam, 11 Kasım)

Anno 117: Pax Romana (Steam, Ubisoft, 13 Kasım)

Assetto Corsa Rally (Steam, 13 Kasım)

Call of Duty: Black Ops 7 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass, 14 Kasım)

Where Winds Meet (Epic Games Store, 14 Kasım)

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL, 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 Aylık 1.308 TL (indirimli)

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 Aylık 3.588 TL (indirimli)

