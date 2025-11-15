GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (15 Kasım)

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Bu hafta Megabonk ve Call of Duty: Black Ops 7 dahil 12 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Call of Duty: Black Ops 7, Megabonk, Surviving Mars: Relaunched, Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally, R.E.P.O, RV There Yet? ve Songs of Silence 12 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GeForce Now Türkiye fiyatları

Performance paket için aylık 420 TL (indirimli),, 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)

RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)

