GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı (15 Kasım)

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Call of Duty: Black Ops 7, Megabonk, Surviving Mars: Relaunched, Anno 117: Pax Romana, Assetto Corsa Rally, R.E.P.O, RV There Yet? ve Songs of Silence 12 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Surviving Mars: Relaunched (Steam)
- Possessor(s) (Steam)
- Rue Valley (Steam)
- Anno 117: Pax Romana (Steam, Ubisoft,GeForce RTX 5080-ready)
- Assetto Corsa Rally (Steam)
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Steam)
- Songs of Silence (Epic Games Store)
- Call of Duty: Black Ops 7 (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)
- Where Winds Meet (Epic Games Store)
- Megabonk (Steam)
- R.E.P.O. (Steam)
- RV There Yet? (Steam)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance paket için aylık 420 TL (indirimli),, 6 aylık 774 TL (indirimli), 12 aylık 1.380 TL (indirimli)
RTX Ultimate paket için aylık 840 TL, 6 aylık 2.094 TL (indirimli), 12 aylık 3.588 TL (indirimli)