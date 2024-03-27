Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! F1 23 ve dahası

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Nisan ayında abonelik sistemine 9 farklı oyun ekleniyor. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının son haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dokuz yeni oyun bulunuyor. Bunlar Ark: Survival Ascended, F1 23, Superhot: Mind Control Delete, Turbo Golf Racing, Botany Manor, Harold Halibut, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Another Crab's Treasure ve Manor Lords olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ark: Survival Ascended - 1 Nisan

F1 23 (Xbox Game Pass Ultimate only) - 2 Nisan

Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan

Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan

Botany Manor - 9 Nisan

Harold Halibut - 16 Nisan

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan

Another Crab's Treasure - 25 Nisan

Manor Lords - 26 Nisan

Xbox Game Pass abonelerine müjde! 2 hf. önce eklendi

Ayrıca platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmayacağını belirtelim. Üstelik Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 3.500 TL değerinde