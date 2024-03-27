Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! F1 23 ve dahası

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Nisan ayında abonelik sistemine 9 farklı oyun ekleniyor. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.
Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının son haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dokuz yeni oyun bulunuyor. Bunlar Ark: Survival Ascended, F1 23, Superhot: Mind Control Delete, Turbo Golf Racing, Botany Manor, Harold Halibut, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Another Crab's Treasure ve Manor Lords olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Ark: Survival Ascended - 1 Nisan
- F1 23 (Xbox Game Pass Ultimate only) - 2 Nisan
- Superhot: Mind Control Delete - 2 Nisan
- Turbo Golf Racing 1.0 - 4 Nisan
- Botany Manor - 9 Nisan
- Harold Halibut - 16 Nisan
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 Nisan
- Another Crab's Treasure - 25 Nisan
- Manor Lords - 26 Nisan
Ayrıca platforma eklenecek oyunların bunlarla sınırlı olmayacağını belirtelim. Üstelik Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...