YouTube Go Ağustos’tan itibaren kullanılamayacak

Problemli internet bağlantısı olan ve üst düzey akıllı telefonların çok satmadığı bölgelerde kullanıma sunulan YouTube Go, standart YouTube uygulamasından daha hafif bir kullanım sunuyordu. YouTube Go, artık pek kullanışlı olmadığı için ağustos ayında kullanılamaz hale gelecek.
Artık gerekli görülmüyor
YouTube takımı, YouTube alternatifi YouTube Go için yolun sonuna gelindiğini duyurdu. YouTube Go, daha hafif bir kullanım sunuyordu, ayrıca kullanıcılar videoları daha sonra izlemek için indirebiliyordu. YouTube takımı, standart YouTube uygulamasına gelen performans güncellemeleri ve özellikler sayesinde artık YouTube Go’nun gerekli olmadığını belirtti.
Ayrıca YouTube Premium ile artık standart uygulama da video indirmelerine izin veriyor. Takım, yavaş internet bağlantısı olan insanlar için standart YouTube uygulamasına yeni iyileştirmeler geleceğini de belirtti. Google, YouTube Go kullanıcılarının standart YouTube uygulamasını indirmeye yöneltti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.