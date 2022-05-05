YouTube Go Ağustos’tan itibaren kullanılamayacak

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Problemli internet bağlantısı olan ve üst düzey akıllı telefonların çok satmadığı bölgelerde kullanıma sunulan YouTube Go, standart YouTube uygulamasından daha hafif bir kullanım sunuyordu. YouTube Go, artık pek kullanışlı olmadığı için ağustos ayında kullanılamaz hale gelecek.

Artık gerekli görülmüyor

YouTube takımı, YouTube alternatifi YouTube Go için yolun sonuna gelindiğini duyurdu. YouTube Go, daha hafif bir kullanım sunuyordu, ayrıca kullanıcılar videoları daha sonra izlemek için indirebiliyordu. YouTube takımı, standart YouTube uygulamasına gelen performans güncellemeleri ve özellikler sayesinde artık YouTube Go’nun gerekli olmadığını belirtti.

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Ayrıca YouTube Premium ile artık standart uygulama da video indirmelerine izin veriyor. Takım, yavaş internet bağlantısı olan insanlar için standart YouTube uygulamasına yeni iyileştirmeler geleceğini de belirtti. Google, YouTube Go kullanıcılarının standart YouTube uygulamasını indirmeye yöneltti.

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YouTube Go için yolun sonu gözüktü