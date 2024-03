GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: Mart 2024

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Mart ayında GeForce NOW'a eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu. Üstelik bu oyunlar arasından bazıları Game Pass kütüphanesine ait.

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar

Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, Mart ayında GeForce Now'a eklenecek 20'den fazla yapım bulunuyor. Bunlar arasından en dikkat çekenlerin ise, Portal: Revolution, Alone in the Dark, Undisputed, SOUTH PARK: SNOW DAY! ve Warhammer 40,000: Boltgun olduğunu görüyoruz. Eklenecek diğer yapımlara ve platformlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

The Thaumaturge (Steam, 4 Mart)

Classified: France ’44 (Steam, 5 Mart)

Expeditions: A MudRunner Game (Steam, 5 Mart)

Warhammer 40,000: Boltgun (PC Game Pass, 5 Mart)

Winter Survival (Steam, 6 Mart)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam, 7 Mart)

Hellbreach: Vegas ( Steam, 11 Mart)

Crown Wars: The Black Prince (Steam, 14 Mart)

Outcast – A New Beginning (Steam, 15 Mart)

Alone in the Dark (Steam, 20 Mart)

Breachway (Steam, 22 Mart)

Palia (Steam, 25 Mart)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam, 26 Mart)

Millennia (Steam, 26 Mart)

Outpost: Infinity Siege (Steam, 26 Mart)

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam, 26 Mart)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)

STAR OCEAN THE SECOND STORY R – DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)

Ayrıca Nvidia, artık Diablo IV , Overwatch 2 , Call of Duty HQ ve Hearthstone gibi Activision&Blizzard oyunlarının Battle.net aracılığıyla GeForce Now'da desteklendiğini duyurdu. Böylece hizmet artık Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass, Ubisoft Connect ve GOG.com dahil olmak üzere 6 farklı platforma destek sunuyor.

Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyor

