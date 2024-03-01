GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: Mart 2024

GeForce Now (Game+) eklenecek oyunlar
Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, Mart ayında GeForce Now'a eklenecek 20'den fazla yapım bulunuyor. Bunlar arasından en dikkat çekenlerin ise, Portal: Revolution, Alone in the Dark, Undisputed, SOUTH PARK: SNOW DAY! ve Warhammer 40,000: Boltgun olduğunu görüyoruz. Eklenecek diğer yapımlara ve platformlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- The Thaumaturge (Steam, 4 Mart)
- Classified: France ’44 (Steam, 5 Mart)
- Expeditions: A MudRunner Game (Steam, 5 Mart)
- Warhammer 40,000: Boltgun (PC Game Pass, 5 Mart)
- Winter Survival (Steam, 6 Mart)
- Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam, 7 Mart)
- Hellbreach: Vegas ( Steam, 11 Mart)
- Crown Wars: The Black Prince (Steam, 14 Mart)
- Outcast – A New Beginning (Steam, 15 Mart)
- Alone in the Dark (Steam, 20 Mart)
- Breachway (Steam, 22 Mart)
- Palia (Steam, 25 Mart)
- Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam, 26 Mart)
- Millennia (Steam, 26 Mart)
- Outpost: Infinity Siege (Steam, 26 Mart)
- SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam, 26 Mart)
- Balatro (Steam)
- PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)
- Portal: Revolution (Steam)
- STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)
- STAR OCEAN THE SECOND STORY R – DEMO (Steam)
- Undisputed (Steam)
Ayrıca Nvidia, artık Diablo IV , Overwatch 2 , Call of Duty HQ ve Hearthstone gibi Activision&Blizzard oyunlarının Battle.net aracılığıyla GeForce Now'da desteklendiğini duyurdu. Böylece hizmet artık Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass, Ubisoft Connect ve GOG.com dahil olmak üzere 6 farklı platforma destek sunuyor.
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna aylık 340 TL ücret ile ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketin ücretleri ise sırasıyla 800, 1.580 ve 2.880 TL. Ayrıca kısa süreliğine 3+3 ay abonelik fırsatı 800 TL'den sunuluyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.