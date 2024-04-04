GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: Nisan 2024

Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek 19 yapım bulunuyor. Bunlar arasından en popüler oyunların, ARK: Survival Ascended, Thief (Epic Games'te ücretsiz), Elder Scrolls Online, Dead Island 2, Evil West ve Tortuga – A Pirate’s Tale olduğunu görüyoruz. Eklenecek diğer yapımlara ve platformlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.
GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar
- ARK: Survival Ascended (PC Game Pass) 1 Nisan
- Thief (Epic Games Store), 4-11 Nisan ücretsiz
- Sons of Valhalla (Steam), 5 Nisan
- Elder Scrolls Online (Steam ve Epic Games Store)
- MEGA MAN X DiVE Offline (Steam)
- SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (PC Game Pass)
- Turbo Golf Racing 1.0 (PC Game Pass)
- Dead Island 2 (Steam), 22 Nisan
- Phantom Fury (Steam, 23 Nisan
- Oddsparks: An Automation Adventure (Steam), 24 Nisan
- 9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam)
- Backpack Battles (Steam)
- Dragon’s Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam)
- Evil West (PC Game Pass)
- Islands of Insight (Steam)
- Lightyear Frontier (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Manor Lords (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Metaball (Steam)
- Tortuga – A Pirate’s Tale (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...