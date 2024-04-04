GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: Nisan 2024

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bulut tabanlı oyun servisleri, oyuncular için yeni bir alternatif haline geldi. Ülkemizde GAME+ adı altında sunulan GeForce Now kütüphanesi ise sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, Nisan ayında GeForce NOW'a eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu. Üstelik bu oyunlar arasından bazıları Game Pass kütüphanesine ait.

Nvidia'nın yayınladığı listeye göre, Nisan ayında GeForce Now'a eklenecek 19 yapım bulunuyor. Bunlar arasından en popüler oyunların, ARK: Survival Ascended, Thief (Epic Games'te ücretsiz), Elder Scrolls Online, Dead Island 2, Evil West ve Tortuga – A Pirate’s Tale olduğunu görüyoruz. Eklenecek diğer yapımlara ve platformlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Halihazırda 100'den fazlası ücretsiz olmak üzere 1800’den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformu aylık 340 TL ücretle sunuluyor. Ayrıca 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere kısa süreliğine 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL'den ulaşılabiliyor. Ayrıca Nvidia, mevcut abonelik katmanlarına ek olarak Haftalık Premium aboneliğini de kullanıma sundu Bu paket sayesinde kullanıcılar, haftalık 10 saate kadar hizmete öncelikli olarak erişebiliyor. Fiyatı ise 240 TL.

GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar

ARK: Survival Ascended (PC Game Pass) 1 Nisan

Thief (Epic Games Store), 4-11 Nisan ücretsiz

Sons of Valhalla (Steam), 5 Nisan

Elder Scrolls Online (Steam ve Epic Games Store)

MEGA MAN X DiVE Offline (Steam)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (PC Game Pass)

Turbo Golf Racing 1.0 (PC Game Pass)

Dead Island 2 (Steam), 22 Nisan

Phantom Fury (Steam, 23 Nisan

Oddsparks: An Automation Adventure (Steam), 24 Nisan

9-Bit Armies: A Bit Too Far (Steam)

Backpack Battles (Steam)

Dragon’s Dogma 2 Character Creator & Storage (Steam)

Evil West (PC Game Pass)

Islands of Insight (Steam)

Lightyear Frontier (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Manor Lords (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Metaball (Steam)

Tortuga – A Pirate’s Tale (Steam)

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GeForce NOW'a (GAME+) eklenen ve çıkacak oyunlar: Nisan 2024