GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir

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NVIDIA’nın 2018 yılında hayata geçirdiği bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, oyuncularla buluştuğu ilk günden bu yana sürekli gelişme kaydediyor. 2018 yılında hizmete girdiğinde şirketin Pascal mimarili grafik yongaları ile yola çıkan GeForce Now sunucuları, geride bıraktığımız süre zarfında ışın izleme desteği ve DLSS gibi teknolojileri barındıran Turing mimarili GPU’lara geçiş yaptı.

2020’nin Şubat ayında yaşanan bu gelişme, NVIDIA’ya göre GeForce Now platformuna gelecek güncellemeler için bir soluklanama süreci. Zira PCGamer’a konuşan bir NVIDIA yetkilisine göre şirketin yeni nesil GPU mimarisi Ampere, yakın gelecekte GeForce Now sunucularının grafik yükünü sırtlayacak.

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Bu konuda konuşan NVIDIA Kıdemli Ürün Müdürü Andrew Fear, “Bizler, oyuncuların GeForce Now aracılığıyla NVIDIA’nın sunduğu en son teknolojileri deneyimlemesini istiyoruz. Bu sebeple yakın bir dönemde Ampere’yi platformda görebileceksiniz.” ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz dönemde sunucu kapasitesi dolan GeForce Now platformu, paralı olan Founders üyelik paketine yeni kullanıcılar eklemeyi durdurmuştu. Ancak kapasite artırımına giden NVIDIA, söz konusu üyelik paketini tekrar aboneliğe açtı. Şirketin 12 aylık tanıtım kampanyası adı altında aylık yaklaşık 44 TL talep ettiği Founders Üyelik Paketi, “öncelikli erişim, uzatılmış erişim süresi (maksimum 6 saat), ışın izleme desteği” gibi avantajlarla öne çıkıyor.

GeForce Now, platformun kütüphanesine eklediği oyunları destekliyor. Bunların bazıları herkese açık ücretsiz oyunlar. Ancak kütüphanedeki diğer yapımları oynayabilmek için kullanıcıların bunları ayrıyeten satın almaları gerekiyor. GeForce Now'a buradan üye olabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/you-could-be-gaming-on-ampere-for-dollar5month-as-nvidia-eyes-geforce-now-upgrade/

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