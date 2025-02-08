GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Kingdom Come: Deliverance II, Sid Meier’s Civilization VII, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, SWORN, Alan Wake, Ashes of the Singularity: Escalation, Far Cry: New Dawn başta olmak üzere 7 yeni oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Kingdom Come: Deliverance II (Steam, 4 Şubat)
- Sid Meier’s Civilization VII (Steam, Epic Games Store, 5 Şubat)
- Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Steam, 6 Şubat)
- SWORN (Steam, 6 Şubat)
- Alan Wake (Xbox, Microsoft Store)
- Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, Microsoft Store)
- Far Cry: New Dawn (PC Game Pass, 4 Şubat)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 340 TL, 3 aylık 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık 2.880 TL
- Ultimate paket için aylık 480 TL, 3 aylık 1.270 TL ve 6 aylık 2.400 TL
- Süreli Premium haftalık 8 saat için 49 TL, aylık gündüz paketi için 170 TL. Basic katmanı ise ücretsiz ve 30 dakika oturum süresi vadediyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.