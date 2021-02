GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

Tam Boyutta Gör

Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now sistemine bu hafta birçok oyun daha eklendi. Bildiğiniz gibi GeForce Now, güçlü bir sisteme sahip olmadan yalnızca iyi bir internet ile oyunları oynamanızı sağlayan bir sistem. GeForce Now by Game+ adı altında da ülkemizde çok yakında yeni sunucular açılacak ve bu şekilde daha rahat bir şekilde oynayabileceğiz.

Bu hafta eklenen oyunlara baktığımızda özellikle bu yılın merakla beklenen oyunlarından The Outriders'ın demosunun bulunduğunu görebiliyoruz. Oyunun kendisi 1 Nisan'da çıkış yapacak. Oyunun demosunda keşfedilecek birçok içerik de var. Ana hikayenin ötesinde, oyuncular dört adet görevi keşfedebilirler. Demodaki tüm ilerlemeler, Nisan ayında oyun piyasaya sürüldüğünde otomatik olarak kaydedilmiş olacak.

GeForce Now by Game+ şu anda ülkemizde kapalı beta durumunda ve 15 Mart'ta herkesin erişimine açılacak. Şu an için abonelik fiyatları belli değil ancak ücretsiz versiyonu olacağını da hatırlatalım. Buradan kayıt yaptırmayı unutmayın. Ayrıca desteklenen tüm oyunları buradaki sayfada, son eklenen oyunları da aşağıda linkleri ile birlikte bulabilirsiniz.

Yeni Eklenen Oyunlar

Art of Rally (Steam ve Epic Games Store)

Curse of the Dead Gods (Steam)

Eve Online (Steam)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (Steam)

Might & Magic Heroes VII (Steam)

Observer System Redux (Steam)

Old School RuneScape (Steam)

Outriders demo (Steam)

Project Highrise (Steam)

Rogue Heroes: Ruins of Tasos (Steam)

System Shock demo (Steam)

Tank Mechanic Simulator (Steam)

