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    GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeFoce Now kütüphanesine bu hafta 12 oyun daha eklendi. Aralarında önümüzdeki haftalarda çıkacak olan The Outriders da bulunuyor.
    27 Şubat 2021, 12:00 (17 sa.)
    7,2b
    7
    23
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi
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    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now sistemine bu hafta birçok oyun daha eklendi. Bildiğiniz gibi GeForce Now, güçlü bir sisteme sahip olmadan yalnızca iyi bir internet ile oyunları oynamanızı sağlayan bir sistem. GeForce Now by Game+ adı altında da ülkemizde çok yakında yeni sunucular açılacak ve bu şekilde daha rahat bir şekilde oynayabileceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi"

    Bu hafta eklenen oyunlara baktığımızda özellikle bu yılın merakla beklenen oyunlarından The Outriders'ın demosunun bulunduğunu görebiliyoruz. Oyunun kendisi 1 Nisan'da çıkış yapacak. Oyunun demosunda keşfedilecek birçok içerik de var. Ana hikayenin ötesinde, oyuncular dört adet görevi keşfedebilirler. Demodaki tüm ilerlemeler, Nisan ayında oyun piyasaya sürüldüğünde otomatik olarak kaydedilmiş olacak. 

    GeForce Now by Game+ şu anda ülkemizde kapalı beta durumunda ve 15 Mart'ta herkesin erişimine açılacak. Şu an için abonelik fiyatları belli değil ancak ücretsiz versiyonu olacağını da hatırlatalım. Buradan kayıt yaptırmayı unutmayın. Ayrıca desteklenen tüm oyunları buradaki sayfada, son eklenen oyunları da aşağıda linkleri ile birlikte bulabilirsiniz.

    Yeni Eklenen Oyunlar

    • Art of Rally (Steam ve Epic Games Store)
    • Curse of the Dead Gods (Steam)
    • Eve Online (Steam)
    • Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (Steam)
    • Might & Magic Heroes VII (Steam)
    • Observer System Redux (Steam)
    • Old School RuneScape (Steam)
    • Outriders demo (Steam)
    • Project Highrise (Steam)
    • Rogue Heroes: Ruins of Tasos (Steam)
    • System Shock demo (Steam)
    • Tank Mechanic Simulato(Steam)


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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    MonitörKertenkelesi 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu an Steam'den bedava dağıtılan bir oyunu aldım ama oyunu oynamak için önce 16 saat boyunca inmesini beklemek ve onun için de HDD içinde 40 gb bir yer açmak zorundayım. Ayrıca oyunu sistemim kötü bir performans ile oynatırsa geri iade etmem de gerekecek. Yani nereden baksan bedava bir oyun için bile bir hayli zaman ve para harcıyorsun. Ama Game+ ile 5 saniye içinde oyunu son sistem açıp oynamak mümkün, en azından Geforce Now deneyimim bana bunu gösterdi ve bu harika bir şey değil de nedir. İnternet hızının çok da olağan üstü olmasına gerek olmadı. 8 mbit ile gayet akıcı oynamıştım çünkü.
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    D DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha fazla oyun olsa fena olmaz ya battlefront 2 ve 1 yada call of duty veya battlefield gibi oyunlar çıtayı yükseltir
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    Askaparta 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam bizlik, güçlü bir sistemimiz vardı, yaşlandı, güçten düştü.
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    frkgkc (semifaruk Gökçe) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke rage 2 gelse 1 tb disk oldu :)
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    petitcoeur 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Old School Runescape ne alaka ? :D Telefonda app i var pc de desen neredeyse her sistem açar.
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    TheJudgé 10 sa. ( Mesaj Silindi ) petitcoeur
    araya indie oyunlarda serpitirmişler ki hem sistemleri çok yüklenmesin hemde oyun fazla gözüksün diye galiba
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    gun (Gün Oksay) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şurada bile halen Steam’in üstünlüğü gözüküyor Epic Games iyi güzelde oyun yok çok kısıtlı kütüphane.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar şu oyun olmazsa almam, bu oyun verilmezse koklatmam demenize gerek yok. Açın yurt dışı sayfasını ve google translate'den çevirisini yapın. Aynı sistem burada da olacak, oyunlar farklılık gösteremez.
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    TheJudgé 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Usbehci
    Bu liste geforce now için değil , geforce exprience için , biri elma biri armut aynı şey değil ..

    geforce now da rockstar oyunları yok , rdr2 yok gta5 yok
    1 Yanıt Yanıtla
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    MrCaner (Caner Karadağ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefondan dualshockla oynayabilir miyim acaba
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    duren (Enes Durgun) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Oynarsınız
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    N Neogenesis35 13 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Redmi note 9s üzerinden witcher 3 200 saat civarı oynadım (dualshockla) . Soruları alayım
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    sağlıklı oynamak icin en az kaç mb internet gerekiyor now için
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    Chromer 12 sa. ( Mesaj Silindi ) ruzbey35
    720p 30fps için 16mbit yeterli sanırım
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    ti7800 (Eddie Morra) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    COD Black OPS / Moder Warfare / Warzone 3 lüsü olmazsa bende almam. Oyunlara sahip olamma rağmen USB diske yükleyip öyle oynuyorum 512 SSD de yer kalmadı.
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    7232 kez okundu.
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