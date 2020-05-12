GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu

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Nvidia’nın çevrim içi oyun hizmeti GeForce Now yavaş yavaş yaygın kullanıma geçerken, tecrübenin aksamaması adına bir de sertifika programı başlatmıştı. Servis için en iyi bant genişliğini sunduğunu anlatan sertifikanın sahiplerinden birisi de Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici oldu.

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Asus RT-AX86U özellikleri

Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici performans segmentinde yer alıyor. WiFi 6 desteği sayesinde daha geniş kapasiteler sunan yönlendirici 2.4GHz bandında 861Mbps, 5GHz bandında ise 4804Mbps hızlarına ulaşabiliyor.

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3 adet antene sahip olan yönlendiricinin devre kartına entegre edilmiş bir anteni daha yer alıyor. Arka kısımda 1 adet 1 GbE ve 1 adet 2.5 GbE WAN portu yer alıyor. 4 adet de 1 GbE bağlantısı mevcut. 2.5 GbE desteklemeyen altyapılarda 2 adet 1 GbE portu birleşerek daha yüksek bant genişliği elde edebiliyor.

Yönlendiricide 1.8GHz hızına çalışan 4 çekirdekli bir ARM işlemci mevcut. 1GB RAM ve 256MB depolama sunan yönlendiricide 5Gbps USB 3.2 Gen 1 portu sayesinde USB bellekler de ağda paylaşıma açılabiliyor. Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/266949/asus-intros-rt-ax86u-dual-band-wi-fi-6-router-thats-geforce-now-recommended

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