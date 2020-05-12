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    GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu

    Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici WiFi 6 desteği ve 5.6Gbps toplam hızları ile Nvidia GeForce Now sertifikası almış durumda. Asus RT-AX86U özellikleri haberimizde.
    4 gün
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu
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    Nvidia’nın çevrim içi oyun hizmeti GeForce Now yavaş yavaş yaygın kullanıma geçerken, tecrübenin aksamaması adına bir de sertifika programı başlatmıştı. Servis için en iyi bant genişliğini sunduğunu anlatan sertifikanın sahiplerinden birisi de Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici oldu.

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    Asus RT-AX86U özellikleri

    Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici performans segmentinde yer alıyor. WiFi 6 desteği sayesinde daha geniş kapasiteler sunan yönlendirici 2.4GHz bandında 861Mbps, 5GHz bandında ise 4804Mbps hızlarına ulaşabiliyor.

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    3 adet antene sahip olan yönlendiricinin devre kartına entegre edilmiş bir anteni daha yer alıyor. Arka kısımda 1 adet 1 GbE ve 1 adet 2.5 GbE WAN portu yer alıyor. 4 adet de 1 GbE bağlantısı mevcut. 2.5 GbE desteklemeyen altyapılarda 2 adet 1 GbE portu birleşerek daha yüksek bant genişliği elde edebiliyor.

    Yönlendiricide 1.8GHz hızına çalışan 4 çekirdekli bir ARM işlemci mevcut. 1GB RAM ve 256MB depolama sunan yönlendiricide 5Gbps USB 3.2 Gen 1 portu sayesinde USB bellekler de ağda paylaşıma açılabiliyor. Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/266949/asus-intros-rt-ax86u-dual-band-wi-fi-6-router-thats-geforce-now-recommended Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 4 gün en beğenilen
    İşlemci qualcomm mu broadcom mu? Böyle şeylerin haberde yazılması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 3 gün
    İşlemcisi BCM4908 - 4 çekirdek, 1,8 GHz.
    Wireless AC çipi BCM43684
    Wireless N çipi BCM6710
    Ethernet çipi BCM4908 (CPU içerisinde)
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    volcano2K (Volkan TÜRKAN) 3 gün
    RT-AX89X ve ASUS GX-AX6000 de alır o zaman muhtemelen.. 89X 10. ayda satıştaydı çinde GX-AX6000 daha dünyada piyasada yok tamam da 89X neden gelemedi halen türkiyeye acep??..
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 3 gün
    Superonline gibi salak firmalar sağolsun verdiği dandik modem dışında modem kullandırtmıyor.
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    serkandemir993 3 gün
    fiyatı bilen var mı ya
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    wolferto (mehmet öz) 3 gün
    sertifika aldi diye ayni özellikdeki diger ürüne göre daha fazlami vericem bu sertifika manyak bisi bu sertifika yoksa buluttan oyun oynayamazsiniz
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    fhrstw 4 gün en beğenilen
    İşlemci qualcomm mu broadcom mu? Böyle şeylerin haberde yazılması lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    monacomen 4 gün
    Önümüzdeki yıllarda bulut oyun sistemi en popüler oyun sistemi olacak muhtemelen modem seçimi de bundan fark yaratacağını bu yazı ile öğrenmiş oldum. Şimdiden bir hazırlık yapıp almakta fayda var uygun fiyata çıkarsa tabii.
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