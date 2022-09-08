GeForce RTX 3000 ekran kartları ile Marvel's Spider-Man Remastered hediye

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Zaman zaman stokları eritmek için ekran kartı üreticilerinin oyun kampanyaları düzenlediğini görüyoruz. Sonbahar döneminde Nvidia GeForce RTX 3000 ekran kartlarında yeni bir kampanya başlıyor.

Nvidia Be Greater kampanyası

Be Greater adıyla başlayan yeni kampanyaya göre GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti ve RTX 3080 ekran kartlarını satın alanlar Marvel's Spider-Man Remastered oyununa ücretsiz sahip olacak. Kampanyaya bu kartları taşıyan oyuncu dizüstü ve toplama kasalar da dahil edilmiş.

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7 Eylül tarihinde başlayan kampanya 12 Ekim tarihine kadar ya da stoklar bitene kadar devam edecek. Ülkemiz dahil pek çok ülkede seçili perakende kanalları ve bilgisayar üreticilerinde kampanya geçerli.

GeForce RTX 4000 öncesinde Nvidia’nın kampanyası hayli anlamlı. Hem stokları eritmek hem de zaten fiyatı oldukça düşmüş olan ekran kartlarını daha cazip hale getirmek için önemli bir fırsat olacak.

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