Nvidia GeForce RTX 4090 Ti ekran kartı 3 fanı ile karşınızda

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Nvidia’nın Ada Lovelace oyuncu kartlarını tanıtmasına az bir süre kalırken artık yavaş yavaş nihai görseller de internete sızmaya başladı. RTX 4080 ekran kartının perakende görselinin ardından RTX 4090 Ti da mühendislik örneği olarak karşımızda.

GeForce RTX 4090 Ti ekran kartı

GeForce RTX 4090 Ti ekran kartı ilk etapta piyasaya çıkmayacak ancak Ada Lovelace mimarisinin en tepesinde yer alacağı biliniyor. Sızdırılan görsel bir mühendislik örneğine ait. Kaynaklar artık Nvidia’nın tepe referanslarda da üçlü fana yer vereceğini ifade ediyor.

Nvidia GeForce RTX 4080 poşetinde görüntülendi 1 gün önce eklendi

GeForce RTX 4090 Ti ekran kartı 4nm AD102 çekirdeğini temel alırken 18432 CUDA birimi barındırıyor. 2800MHz boost hızı yanında 103TFLOPS performans değeri mevcut. 24GB GDDR6X bellek 384-bit veri yolunda 1152GB/s seviyesine ulaşıyor ve 24Gbps hıza sahip. TDP değeri ise 600W veya üzeri olarak ifade ediliyor. Yani serinin en çok tüketimi olan kartı da diyebiliriz.

Nvidia’nın ilk etapta GeForce RTX 4080 ve GeForce RTX 4090 ekran kartını bir ihtimal GeForce RTX 4070 ekran kartını tanıtacağı tahmin ediliyor. RTX 4090 Ti ekran kartı ise 2023 içerisinde duyurulacak.

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