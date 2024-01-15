GeForce RTX 3050 6GB özellikleri netleşti: RTX 3040 seviyesinde

GeForce RTX 3050 6GB özellikleri netleşti
Bildiğiniz gibi Nvidia, orta seviye ve amiral gemisi rekabetinde ağırlığını büyük oranda artırmayı başardı. Ancak bütçe segmentine baktığımızda, Intel ve AMD'nin güçlü bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. RTX 3050 6GB ise, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için yeni bir alternatif olacak. Ancak model adı kullanıcılarda biraz kafa karışıklığı yaratabilir.
Son gelen bilgilere göre RTX 3050 6GB, temel modelin sahip olduğu 130W TDP'ye kıyasla 70W'lık bir güç tüketimi değerine sahip olacak. Bu doğrultuda saat hızları da 1.042MHz temel ve 1.470MHz'ye düşüyor. Bunun temel modelden sırasıyla 510MHz ve 307 MHz daha düşük olduğunu belirrtelim. Dolayısıyla önemli bir fark söz konusu.
Diğer tarafta bazı RTX 3050 6GB sürümlerinin daha düşük güç tüketimi sayesinde pasif soğutucularla gönderilmesi bekleniyor. Bu modeller ise henüz netleşmedi.
RTX 3050 6GB, önümüzdeki haftalarda 179 dolardan satışa çıkacak. Bu doğrultuda 8GB versiyona kıyasla çok daha ekonomik olacağı kesin. Ancak ilginç olan şu ki, özellikler doğrulandığı takdirde, bu kartın RTX 3040 seviyesinde bir model olacağını belirtelim. Nvidia'nın XX50 serisinde neden böyle bir değişikliğe imza attığı net değil.
|-
|RTX 3050 8GB
|RTX 3050 6GB
|Fark
|CUDA Çekirdeği
|2.560
|2304
|-%10
|Bellek
|8GB
|6GB
|-%25
|Bellek veri yolu
|128 bit
|96 bit
|-%33
|Bant Genişliği
|224 GB/s
|168 GB/s
|-%25
|GPU Saat Hızı
|1552MHz/1777MHz
|1042MHz/1470MHz
|-%32 / -%17
|TDP
|130W
|70W
|-%53
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.