Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Nvidia'nın bir süredir RTX 3050 modelinin daha yavaş bir sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu noktada RTX 3050 6GB, şirketin üretim ortakları tarafından daha önce doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, bütçe ekran kartının bazı özellikleri netleşti.

GeForce RTX 3050 6GB özellikleri netleşti

Bildiğiniz gibi Nvidia, orta seviye ve amiral gemisi rekabetinde ağırlığını büyük oranda artırmayı başardı. Ancak bütçe segmentine baktığımızda, Intel ve AMD'nin güçlü bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. RTX 3050 6GB ise, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için yeni bir alternatif olacak. Ancak model adı kullanıcılarda biraz kafa karışıklığı yaratabilir.

Son gelen bilgilere göre RTX 3050 6GB, temel modelin sahip olduğu 130W TDP'ye kıyasla 70W'lık bir güç tüketimi değerine sahip olacak. Bu doğrultuda saat hızları da 1.042MHz temel ve 1.470MHz'ye düşüyor. Bunun temel modelden sırasıyla 510MHz ve 307 MHz daha düşük olduğunu belirrtelim. Dolayısıyla önemli bir fark söz konusu.

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Diğer tarafta bazı RTX 3050 6GB sürümlerinin daha düşük güç tüketimi sayesinde pasif soğutucularla gönderilmesi bekleniyor. Bu modeller ise henüz netleşmedi.

RTX 3050 6GB, önümüzdeki haftalarda 179 dolardan satışa çıkacak. Bu doğrultuda 8GB versiyona kıyasla çok daha ekonomik olacağı kesin. Ancak ilginç olan şu ki, özellikler doğrulandığı takdirde, bu kartın RTX 3040 seviyesinde bir model olacağını belirtelim. Nvidia'nın XX50 serisinde neden böyle bir değişikliğe imza attığı net değil.

- RTX 3050 8GB RTX 3050 6GB Fark CUDA Çekirdeği 2.560 2304 -%10 Bellek 8GB 6GB -%25 Bellek veri yolu 128 bit 96 bit -%33 Bant Genişliği 224 GB/s 168 GB/s -%25 GPU Saat Hızı 1552MHz/1777MHz 1042MHz/1470MHz -%32 / -%17 TDP 130W 70W -%53

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GeForce RTX 3050 6GB özellikleri netleşti: RTX 3040 seviyesinde