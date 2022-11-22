GeForce RTX 3060 Ti, GDDR6X bellek ile yenileniyor: Ana sürümün yerini alacak

Tam Boyutta Gör Günümüzde Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartları RTX 4080 ve RTX 4090'ı piyasaya süren Nvidia, bir önceki nesil Ampere mimarisine destek vermeyi sürdürecek gibi gözüküyor.

RTX 3060 Ti, GDDR6X bellekler ile yenileniyor!

Bilindiği üzere Nvidia, geçtiğimiz ay RTX 3060 ve RTX 3060 Ti modellerinin 8GB GDDR6X bellek ile donatılan yeni versiyonlarını duyurdu. Şimdi de Çin kaynaklı sızıntılar, yeni RTX 3060 Ti modelinin GDDR6 bellekli ana sürümün yerine geçeceğini bildiriliyor. MyDrivers'a göre teknoloji devi, RTX 3060 Ti GDDR6 sürümünü kademeli olarak değiştirmeyi ve sonunda iptal etmeyi planlıyor.

Nvidia’dan yanan RTX 4090 ekran kartları için açıklama geldi! 3 gün önce eklendi

Detaylara inersek GDDR6X bellek ile güncellenen RTX 3060 Ti, mevcut sürüme kıyasla yüzde 35 daha yüksek bir bant genişliği sunacak. Fiyatlandırma konusunda ise Nvidia'nın kullanıcıları sevindireceğini söyleyebiliriz. Yeni kartın ana sürüm ile benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Ayrıca RTX 3060 serisinde yapılan yeni güncellemeler, RTX 4060 serisi için daha fazla beklememiz gerektiğini gösteriyor olabilir.

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GeForce RTX 3060 Ti, GDDR6X bellek ile tek bir sürüm olacak!