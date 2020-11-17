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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü

    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı RTX 3070 ekran kartının biraz altında Radeon RX 6000 serisine karşı mücadele verecek. Kartın yakın zamanda çıkması bekleniyor.
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    Ekran Kartı
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    GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü
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    İddialı Ampere mimarisinden hali hazırda 3 ekran kartını piyasaya süren Nvidia, sessiz kalıyor olsa da yılın sonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni bir model ufukta göründü.

    GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

    GeForce RTX 3060 Ti aslında bir süredir gündemde ve bazı mecralarda ilk bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise ekran kartına ait perakende kutuları ve şirket içi sunumlar ortaya çıktı. Yani artık eli kulağında diyebiliriz.

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    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartında GTX 3070 modelinde gördüğümüz 8nm GA104 grafik biriminin biraz kırpılmış hali yer alıyor. 4864 CUDA çekirdeği, 152 Tensor çekirdeği ve 38 RT çekirdeği yanında 8GB GDDR6 bellek 14 Gbps hızında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

    GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü
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    Sızdırılan performans sunumlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartını geride bırakıyor. Yine de RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER civarında bir yere yerleşeceğini söylemek yanlış olmaz.

    Üretici ortaklar da yavaş yavaş piyasa hazırlıklarına başladı. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC ismi kutudan seçiliyor. Kaynaklar bu kutunun 399$ fiyat etiketine sahip olduğunu belirtiyor. Henüz net bir tarih olmasa da yıl sonuna kadar bu modeli görebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/274745/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-confirmed-beats-rtx-2080-super Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    2 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Atını Öpen Kovboy (inan pppp) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Olm bu döngü böyle mi devam edecek. Yeni kart çıkacak, kartı çıkartan firma,oyun çıkartan firmalarla anlaşacak eski kartlar çöp olacak şekilde oyunlar optimize edilecek, millette eşşek yüküyle para verecek alacak...
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    imfatalty (cenk sayal) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hocam bu kısım biraz muallak. Grafik ile bu cümle kendi içinde çelişiyor.

    ;Sızdırılan performans sunumlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartını geride bırakıyor. Yine de RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER civarında bir yere yerleşeceğini söylemek yanlış olmaz.
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    kunGFu 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada resmi olmayan fiyatlara göre gigabyte in modeller 497 ile 558 euro arasinda olacagi konusuluyor.



    vray performansi beklentilerin ötesinde eger bu sonuclar dogruysa.. rtx 2080 super ile arasinda %60 civari bir fark varsa, bu baya iyi, bekledigimize degecek gibi..
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    STMUS (HIP 27989) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    8gb bellekli kart çıkmasın artık.
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    GUERRA (CENK CDMR) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    3060ti nasıl oluyor da 2060s ayarında oluyor? Ne manası var o zaman almanın
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    Winter Is Coming (Burak ...) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) GUERRA
    2080s


    editör bilgisizce kendi yorumunu yazmış oraya

    kart 2080s i tokatlıyor

    bu kart çıktığında 2. el piyasası şekillenir artık
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    imfatalty (cenk sayal) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) GUERRA
    Bunu kim dedi? Grafikte 2060s'den çok fazla 2080s'den ise biraz daha fazla performans getireceği gösterilmiş.
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    Aerosol 34 (Sezer ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    399 dolar ise tr'de 4000 küsür olur amd'nin kartlarına göre belki biraz daha düşükten çıkabilir
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    Winter Is Coming (Burak ...) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) Aerosol 34
    dolar hesabı yapma bu kart tr de ventus gibi basic modeller 4.5 diğerleri de en az 5k, strixler felan 5.5- 6k a satılır
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    Musty3535123 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yok abi, çare rx6700-6000. bunlar çıkmadan nvidia dan olmaz.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3070 10 GB ve üzeri iş görür daha aşağısı alınmaz.
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    imfatalty (cenk sayal) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    3070'e niyetlendik o da 8gb dünya kadar para verip alınmaz hocam bu kartlar.
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    imfatalty (cenk sayal) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala 8g bu adamların 8gb fetişi....
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