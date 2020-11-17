GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü

İddialı Ampere mimarisinden hali hazırda 3 ekran kartını piyasaya süren Nvidia, sessiz kalıyor olsa da yılın sonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni bir model ufukta göründü.
GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı
GeForce RTX 3060 Ti aslında bir süredir gündemde ve bazı mecralarda ilk bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise ekran kartına ait perakende kutuları ve şirket içi sunumlar ortaya çıktı. Yani artık eli kulağında diyebiliriz.İlginizi Çekebilir GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı
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GeForce RTX 3060 Ti ekran kartında GTX 3070 modelinde gördüğümüz 8nm GA104 grafik biriminin biraz kırpılmış hali yer alıyor. 4864 CUDA çekirdeği, 152 Tensor çekirdeği ve 38 RT çekirdeği yanında 8GB GDDR6 bellek 14 Gbps hızında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşıyor.
Sızdırılan performans sunumlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartını geride bırakıyor. Yine de RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER civarında bir yere yerleşeceğini söylemek yanlış olmaz.
Üretici ortaklar da yavaş yavaş piyasa hazırlıklarına başladı. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC ismi kutudan seçiliyor. Kaynaklar bu kutunun 399$ fiyat etiketine sahip olduğunu belirtiyor. Henüz net bir tarih olmasa da yıl sonuna kadar bu modeli görebiliriz.
https://www.techpowerup.com/274745/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-confirmed-beats-rtx-2080-super Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın
Tırnaklara bak hey maşaAllah
dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen
;Sızdırılan performans sunumlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartını geride bırakıyor. Yine de RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER civarında bir yere yerleşeceğini söylemek yanlış olmaz.
vray performansi beklentilerin ötesinde eger bu sonuclar dogruysa.. rtx 2080 super ile arasinda %60 civari bir fark varsa, bu baya iyi, bekledigimize degecek gibi..
editör bilgisizce kendi yorumunu yazmış oraya
kart 2080s i tokatlıyor
bu kart çıktığında 2. el piyasası şekillenir artık