GeForce RTX 3060 Ti kutuları göründü

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İddialı Ampere mimarisinden hali hazırda 3 ekran kartını piyasaya süren Nvidia, sessiz kalıyor olsa da yılın sonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni bir model ufukta göründü.

GeForce RTX 3060 Ti özellikleri ve fiyatı

GeForce RTX 3060 Ti aslında bir süredir gündemde ve bazı mecralarda ilk bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi ise ekran kartına ait perakende kutuları ve şirket içi sunumlar ortaya çıktı. Yani artık eli kulağında diyebiliriz.

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GeForce RTX 3060 Ti ekran kartında GTX 3070 modelinde gördüğümüz 8nm GA104 grafik biriminin biraz kırpılmış hali yer alıyor. 4864 CUDA çekirdeği, 152 Tensor çekirdeği ve 38 RT çekirdeği yanında 8GB GDDR6 bellek 14 Gbps hızında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolunda 448GB/s bant genişliğine ulaşıyor.

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Sızdırılan performans sunumlarına göre RTX 3060 Ti ekran kartı GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartını geride bırakıyor. Yine de RTX 2060 SUPER ve RTX 2070 SUPER civarında bir yere yerleşeceğini söylemek yanlış olmaz.

Üretici ortaklar da yavaş yavaş piyasa hazırlıklarına başladı. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC ismi kutudan seçiliyor. Kaynaklar bu kutunun 399$ fiyat etiketine sahip olduğunu belirtiyor. Henüz net bir tarih olmasa da yıl sonuna kadar bu modeli görebiliriz.

https://www.techpowerup.com/274745/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-confirmed-beats-rtx-2080-super

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