GeForce RTX 3080 12GB geri dönüyor

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Nvidia’nın yaz başlarında aldığı ani bir kararla üretimine son verilen GeForce RTX 3080 12GB ekran kartı yeniden piyasaya çıkıyor. Grafik çekirdeği stoklarının artması nedeniyle Nvidia yeniden üretime başlama kararı aldı.

GeForce RTX 3080 12GB ne kadar olacak?

Ocak ayında piyasaya çıkan GeForce RTX 3080 12GB aslında yol haritasında olan bir ekran kartı değildi. RTX 3080 Ti ve RTX 3090 ekran kartları için üretilen ancak bazı bozulmalar sebebiyle elde kalan GA102 grafik çekirdeklerini tüketmenin bir yolu olmuştu.

Nvidia RTX 3080 12GB ekran kartına veda 1 ay önce eklendi

Ne var ki tüketicileri RTX 3080 Ti ekran kartına yönlendirmek ve GeForce RTX 3080 10GB satışlarını baltalamamak adına yaz başlarında üretimine son verilmişti. Kaynaklar stokları temizlemek adına modelin yeniden bantlara çıkacağını iddia ediyor.

GeForce RTX 3080 12GB ekran kartı 384-bit veri yolunda 912GB/s bant genişliği sunuyor. Çekirdek sayısı ise 8960. Performans testlerinde RTX 3080 Ti ekran kartını geride bırakması dikkat çekmişti. 700$ civarında bir fiyatlama ile piyasaya çıkması beklenen GeForce RTX 3080 12GB modeli iyi bir başarı elde edebilir. Nvidia’nın GeForce RTX 3080 10GB için de bir fiyat indirimi düşündüğü ifade ediliyor.

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