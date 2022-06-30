Nvidia RTX 3080 12GB üretimi sona erdi

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Nvidia’nın üst seviyede iddialı olması için pazara sunduğu ancak fiyatı o döneme göre oldukça tuzlu olan Nvidia RTX 3080 12GB ekran kartı yolun sonuna geldi. Yaklaşık 6 ay sonra üretimi durduruldu.

Nvidia RTX 3080 12GB neden piyasadan çekiliyor?

Nvidia RTX 3080 12GB ekran kartı çıktığı dönemde 1250 Avro gibi yüksek bir fiyata sahipti ve orijinalin çıkışı 700 Avro civarından olmuştu. Stok sıkıntısının olduğu dönemde çıkan ekran kartı bugün yer yer Nvidia RTX 3080 10GB ekran kartından daha ucuza bulunabiliyor.

Nvidia RTX 3080 12 GB duyuruldu: İşte detaylar 5 ay önce eklendi

Durum böyle olunca firmanın RTX 3080 10GB ekran kartını baltalamak istemediği ve üretimi durdurduğu bildiriliyor. Diğer taraftan RTX 3080 Ti ekran kartına bir yöneliş beklentisi de mevcut.

Her iki durumda da RTX 4000 ekran kartlarının çıkışı öncesinde Nvidia’nın stokları bir düzene sokmak istediği anlaşılıyor. RTX 3070 Ti 16GB ekran kartının da daha çıkmadan bir süre önce iptal edildiği gündeme gelmişti.

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