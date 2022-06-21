GeForce RTX 4000 ekran kartlarının enerji tüketimi ortaya çıktı

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Ampere mimarisine göre belirli senaryolarda iki kata kadar performans artışı getirmesi beklenen GeForce RTX 4000 serisi haliyle bunu bir bedel karşılığı yapıyor. Ekran kartlarının enerji limitleri de ortaya çıktı.

GeForce RTX 4000 ekran kartlarının TDP değeri nedir?

Sızdırılan yeni bilgiler Lovelace grafik çekirdeklerinin güç tüketim sınırlarını gün yüzüne çıkarıyor. Aslında RTX 4000 ekran kartlarının tepe seviyede tüketeceği enerji değerleri zaten bilinen bir konuydu ancak diğer birimlerin verileri de ortaya çıkmış oldu.

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GeForce RTX 4080, RTX 4090 ve RTX 4090 Ti ekran kartlarına hayat verecek olan AD102 grafik çekirdeği 800W sınırına kadar çıkıyor. Test sürecinde 900W seviyelerinin de yakalandığı dile getirilmişti.

Biraz daha alt seviye kartlara hayat vereecek olan AD103 çekirdeğinin 450W tüketim sınırı olurken mobil tarafta 175W görüyoruz. AD104 çekirdeği masaüstü tarafında 400W, mobil tarafta 175W çekiyor. AD106 ise 260W ve 140W tüketim değerlerine sahip.

GeForce RTX 4000 serisinin önceki nesle göre 100W civarına kadar bir artış getirdiği söylenebilir. Firmanın PCIe Gen5 güç bağlantısı ile 600W seviyesine kadar destek sunacağı belirtiliyor ancak bu tüm kartlar için geçerli mi belli değil.

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GeForce RTX 4000 TDP değeri belli oldu