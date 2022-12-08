Nvidia GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ortaya çıktı: Bekleyenleri üzebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün yapmış olduğumuz haberde GeForce RTX 4070 Ti’ın özelliklerinin ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şimdi yeni gelen bilgiler ise kartın fiyatını ortaya koyuyor. Ancak bahsi geçen fiyat kartın kendisi gibi tartışmalara neden olabilir.

Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4070 Ti, esasında Nvidia’nın lansman sırasında duyurduğu ve sonrasında piyasaya sürmeden iptal ettiği GeForce RTX 4080 12 GB modelinden bir başkası değil. Hatırlayacağınız üzere Nvidia bu kartı duyurduğu etkinlikte performans rakamlarına da yer vermiş ancak RTX 4080 12 GB ile RTX 4080 16 GB arasındaki çok büyük performans farkları tepki çekmişti. Nihayetinde firma kartı piyasaya sürmekten vazgeçmişti.

GeForce RTX 4070 Ti sızdı, tüm özellikleri ortaya çıktı 23 sa. önce eklendi

Yeni ürün eski fiyat

Yeni gelen bilgiler ise GeForce RTX 4070 Ti fiyatının 899 Dolar olacağını gösteriyor. Kaldı ki Nvidia zaten lansmanda iptal ettiği kart için de aynı fiyat noktasını duyurmuştu. Dolayısıyla isim değişirken fiyatın değişmemesi olası duruyor.

RTX 4090 vs RTX 4080 vs RTX 4070 Ti Özellik/Model RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti GPU Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 Ada Lovelace AD104-400 İşlem süreci TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Bellek 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Bellek veriyolu 384 bit 256 bit 192 bit Bant genişliği 1008 GB/sn 736 GB/sn 504 GB/sn Transistör 76 Milyar 45.9 Milyar 35.8 Milyar CUDA çekirdekleri 16384 9728 7680 TMU/ROP 512 / 176 320 / 112 240 / 80 Tensör/ RT çekirdekleri 512 / 128 304 / 76 240 / 60 Temel frekans 2230 Mhz 2210 Mhz 2310 Mhz Boost frekans 2520 Mhz 2510 Mhz 2610 Mhz FP32 83 TFLOP 49 TFLOP 40 TFLOP TBP 450W 320W 285W Fiyat 1599 Dolar 1199 Dolar 899 Dolar*

Bununla birlikte satış başarısı açısından GeForce RTX 4070 Ti, eski adaşı RTX 4080’den daha başarılı olabilir. Zira RTX 4080 (1199 Dolar) ile RTX 4090 (1599 Dolar) arasındaki performans farkı insanları biraz daha ödeyip en üst çözüme yönelmesine neden olmuştu. Zaten RTX 4080’in raflarda kaldığı haberlerini de sizlere aktarmıştık.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak GeForce RTX 4070 Ti’ın 899 Dolar’lık fiyatının resmi olmadığını da belirtelim. Halihazırda Nvidia, GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatlarında yüzde 5 oranında indirimine gitmişti. Ocak ayının ilk haftasında tanıtılıp 5 Ocak tarihinde de piyasaya çıkması beklenen RTX 4070 Ti’da da bir fiyat düzeltmesi olabilir, bunu zaman gösterecek.

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