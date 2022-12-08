Nvidia GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ortaya çıktı: Bekleyenleri üzebilir

Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4070 Ti, esasında Nvidia’nın lansman sırasında duyurduğu ve sonrasında piyasaya sürmeden iptal ettiği GeForce RTX 4080 12 GB modelinden bir başkası değil. Hatırlayacağınız üzere Nvidia bu kartı duyurduğu etkinlikte performans rakamlarına da yer vermiş ancak RTX 4080 12 GB ile RTX 4080 16 GB arasındaki çok büyük performans farkları tepki çekmişti. Nihayetinde firma kartı piyasaya sürmekten vazgeçmişti.
Yeni ürün eski fiyat
Yeni gelen bilgiler ise GeForce RTX 4070 Ti fiyatının 899 Dolar olacağını gösteriyor. Kaldı ki Nvidia zaten lansmanda iptal ettiği kart için de aynı fiyat noktasını duyurmuştu. Dolayısıyla isim değişirken fiyatın değişmemesi olası duruyor.
|Özellik/Model
|RTX 4090
|RTX 4080
|RTX 4070 Ti
|GPU
|Ada Lovelace AD102-300
|Ada Lovelace AD103-300
|Ada Lovelace AD104-400
|
İşlem süreci
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|
Bellek
|24 GB GDDR6X
|16 GB GDDR6X
|12 GB GDDR6X
|
Bellek veriyolu
|384 bit
|256 bit
|192 bit
|
Bant genişliği
|1008 GB/sn
|736 GB/sn
|504 GB/sn
|
Transistör
|76 Milyar
|45.9 Milyar
|35.8 Milyar
|
CUDA çekirdekleri
|16384
|9728
|7680
|
TMU/ROP
|512 / 176
|320 / 112
|240 / 80
|
Tensör/ RT çekirdekleri
|512 / 128
|304 / 76
|240 / 60
|
Temel frekans
|2230 Mhz
|2210 Mhz
|2310 Mhz
|
Boost frekans
|2520 Mhz
|2510 Mhz
|2610 Mhz
|
FP32
|83 TFLOP
|49 TFLOP
|40 TFLOP
|
TBP
|450W
|320W
|285W
|
Fiyat
|1599 Dolar
|1199 Dolar
|899 Dolar*
Bununla birlikte satış başarısı açısından GeForce RTX 4070 Ti, eski adaşı RTX 4080’den daha başarılı olabilir. Zira RTX 4080 (1199 Dolar) ile RTX 4090 (1599 Dolar) arasındaki performans farkı insanları biraz daha ödeyip en üst çözüme yönelmesine neden olmuştu. Zaten RTX 4080’in raflarda kaldığı haberlerini de sizlere aktarmıştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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