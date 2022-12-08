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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 4070 Ti fiyatı ortaya çıktı: Bekleyenleri üzebilir

    Nvidia’nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 4070 Ti kartından bilgiler gelmeye devam ediyor. Son haberler RTX 4070 Ti ne kadar sorusunun cevabını gözler önüne seriyor.
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    GeForce RTX 4070 Ti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün yapmış olduğumuz haberde GeForce RTX 4070 Ti’ın özelliklerinin ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Şimdi yeni gelen bilgiler ise kartın fiyatını ortaya koyuyor. Ancak bahsi geçen fiyat kartın kendisi gibi tartışmalara neden olabilir.

    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4070 Ti, esasında Nvidia’nın lansman sırasında duyurduğu ve sonrasında piyasaya sürmeden iptal ettiği GeForce RTX 4080 12 GB modelinden bir başkası değil. Hatırlayacağınız üzere Nvidia bu kartı duyurduğu etkinlikte performans rakamlarına da yer vermiş ancak RTX 4080 12 GB ile RTX 4080 16 GB arasındaki çok büyük performans farkları tepki çekmişti. Nihayetinde firma kartı piyasaya sürmekten vazgeçmişti.

    Yeni ürün eski fiyat

    Yeni gelen bilgiler ise GeForce RTX 4070 Ti fiyatının 899 Dolar olacağını gösteriyor. Kaldı ki Nvidia zaten lansmanda iptal ettiği kart için de aynı fiyat noktasını duyurmuştu. Dolayısıyla isim değişirken fiyatın değişmemesi olası duruyor.

    RTX 4090 vs RTX 4080 vs RTX 4070 Ti
    Özellik/Model RTX 4090 RTX 4080  RTX 4070 Ti
    GPU Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 Ada Lovelace AD104-400

    İşlem süreci

    		 TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N

    Bellek

    		 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X

    Bellek veriyolu

    		 384 bit 256 bit 192 bit

    Bant genişliği

    		 1008 GB/sn 736 GB/sn 504 GB/sn

    Transistör

    		 76 Milyar 45.9 Milyar 35.8 Milyar

    CUDA çekirdekleri

    		 16384 9728 7680

    TMU/ROP

    		 512 / 176 320 / 112 240 / 80

    Tensör/ RT çekirdekleri

    		 512 / 128 304 / 76 240 / 60

    Temel frekans

    		 2230 Mhz 2210 Mhz 2310 Mhz

    Boost frekans

    		 2520 Mhz 2510 Mhz 2610 Mhz

    FP32

    		 83 TFLOP 49 TFLOP 40 TFLOP

    TBP

    		 450W 320W 285W

    Fiyat

    		 1599 Dolar 1199 Dolar  899 Dolar*

    Bununla birlikte satış başarısı açısından GeForce RTX 4070 Ti, eski adaşı RTX 4080’den daha başarılı olabilir. Zira RTX 4080 (1199 Dolar) ile RTX 4090 (1599 Dolar) arasındaki performans farkı insanları biraz daha ödeyip en üst çözüme yönelmesine neden olmuştu. Zaten RTX 4080’in raflarda kaldığı haberlerini de sizlere aktarmıştık.

    GeForce RTX 4070 Ti oyun performansı Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak GeForce RTX 4070 Ti’ın 899 Dolar’lık fiyatının resmi olmadığını da belirtelim. Halihazırda Nvidia, GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatlarında yüzde 5 oranında indirimine gitmişti. Ocak ayının ilk haftasında tanıtılıp 5 Ocak tarihinde de piyasaya çıkması beklenen RTX 4070 Ti’da da bir fiyat düzeltmesi olabilir, bunu zaman gösterecek.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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