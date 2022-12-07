GeForce RTX 4070 Ti sızdı, tüm özellikleri ortaya çıktı

Colorful, GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe ekran kartı için yayınlamış olduğu ürün sayfasında sadece karta ait ilk bakışı yakalamamızı sağlamadı, aynı zamanda birkaç aydır “söylenti” konumunda olan ve kartın iptal edilmiş RTX 4080 12GB’ın aynısı olduğunu da doğrulamış oldu.
GeForce RTX 4070 Ti özellikleri
Öte yandan kartın tasarım açısından üç fanlı ve üç slotluk bir yapıda olduğu görülüyor. RTX 40 serisinde olan 16 pimli tek güç girişi bu modelde de yer alacak ve TDP değeri da 285W olacak. Colorful, lansman tarihi veya fiyatlandırma gibi daha fazla ayrıntı listelemese de, kartın 5 Ocak'ta perakende satış raflarına çıkacağı biliniyor.
|Özellik/Model
|RTX 4090
|RTX 4080
|RTX 4070 Ti
|GPU
|Ada Lovelace AD102-300
|Ada Lovelace AD103-300
|Ada Lovelace AD104-400
|
İşlem süreci
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|TSMC 4N
|
Bellek
|24 GB GDDR6X
|16 GB GDDR6X
|12 GB GDDR6X
|
Bellek veriyolu
|384 bit
|256 bit
|192 bit
|
Bant genişliği
|1008 GB/sn
|736 GB/sn
|504 GB/sn
|
Transistör
|76 Milyar
|45.9 Milyar
|35.8 Milyar
|
CUDA çekirdekleri
|16384
|9728
|7680
|
TMU/ROP
|512 / 176
|320 / 112
|240 / 80
|
Tensör/ RT çekirdekleri
|512 / 128
|304 / 76
|240 / 60
|
Temel frekans
|2230 Mhz
|2210 Mhz
|2310 Mhz
|
Boost frekans
|2520 Mhz
|2510 Mhz
|2610 Mhz
|
FP32
|83 TFLOP
|49 TFLOP
|40 TFLOP
|
TBP
|450W
|320W
|285W
|
Fiyat
|1599 Dolar
|1199 Dolar
|-
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım