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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4070 Ti sızdı, tüm özellikleri ortaya çıktı

    Colorful, yalnızca ilk RTX 4070 Ti ekran kartını değil, aynı zamanda neredeyse tüm teknik özelliklerini de yanlışlıkla açıkladı. Görünen o ki kart iptal edilen RTX 4080 12GB’ın aynısı olacak.
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    rtx 4070 ti Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenirken Colorful kendi GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe versiyonunu yanlışlıkla paylaştı. Colorful ürün sayfasını şimdilerde kaldırmış olsa da RTX 4070 Ti özellikleri açığa çıkmış durumda.

    Colorful, GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe ekran kartı için yayınlamış olduğu ürün sayfasında sadece karta ait ilk bakışı yakalamamızı sağlamadı, aynı zamanda birkaç aydır “söylenti” konumunda olan ve kartın iptal edilmiş RTX 4080 12GB’ın aynısı olduğunu da doğrulamış oldu.

    GeForce RTX 4070 Ti özellikleri

    rtx 4070 ti özellikleri Tam Boyutta Gör
    Colorful'a göre RTX 4070 Ti, AD104 GPU'yu temel alacak ve gerçekten de 12GB GDDR6X belleğe sahip olacak. GPU saat hızı ve bellek bant genişliği, Nvidia tarafından piyasaya çıkmadan önce iptal edilen bir ürün olan GeForce RTX 4080 12GB kartı ile aynı görünüyor: 2310 MHz taban, 2610 MHz boost frekans hızı ve 504 GB/s bellek bant genişliği.

    Öte yandan kartın tasarım açısından üç fanlı ve üç slotluk bir yapıda olduğu görülüyor. RTX 40 serisinde olan 16 pimli tek güç girişi bu modelde de yer alacak ve TDP değeri da 285W olacak. Colorful, lansman tarihi veya fiyatlandırma gibi daha fazla ayrıntı listelemese de, kartın 5 Ocak'ta perakende satış raflarına çıkacağı biliniyor.

    RTX 4090 vs RTX 4080 vs RTX 4070 Ti
    Özellik/Model RTX 4090 RTX 4080  RTX 4070 Ti
    GPU Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 Ada Lovelace AD104-400

    İşlem süreci

    		 TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N

    Bellek

    		 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X

    Bellek veriyolu

    		 384 bit 256 bit 192 bit

    Bant genişliği

    		 1008 GB/sn 736 GB/sn 504 GB/sn

    Transistör

    		 76 Milyar 45.9 Milyar 35.8 Milyar

    CUDA çekirdekleri

    		 16384 9728 7680

    TMU/ROP

    		 512 / 176 320 / 112 240 / 80

    Tensör/ RT çekirdekleri

    		 512 / 128 304 / 76 240 / 60

    Temel frekans

    		 2230 Mhz 2210 Mhz 2310 Mhz

    Boost frekans

    		 2520 Mhz 2510 Mhz 2610 Mhz

    FP32

    		 83 TFLOP 49 TFLOP 40 TFLOP

    TBP

    		 450W 320W 285W

    Fiyat

    		 1599 Dolar 1199 Dolar  -
    Kaynakça https://videocardz.com/newz/colorful-confirms-geforce-rtx-4070-ti-graphics-card-same-specs-as-4080-12gb https://wccftech.com/colorful-leaks-its-own-geforce-rtx-4070-ti-graphics-card-ahead-of-launch-specs-confirmed/
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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