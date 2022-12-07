GeForce RTX 4070 Ti sızdı, tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenirken Colorful kendi GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe versiyonunu yanlışlıkla paylaştı. Colorful ürün sayfasını şimdilerde kaldırmış olsa da RTX 4070 Ti özellikleri açığa çıkmış durumda.

AMD Radeon RX 7900 serisinde tedarik sıkıntısı yaşanabilir 21 sa. önce eklendi

Colorful, GeForce RTX 4070 Ti BattleAx Deluxe ekran kartı için yayınlamış olduğu ürün sayfasında sadece karta ait ilk bakışı yakalamamızı sağlamadı, aynı zamanda birkaç aydır “söylenti” konumunda olan ve kartın iptal edilmiş RTX 4080 12GB’ın aynısı olduğunu da doğrulamış oldu.

GeForce RTX 4070 Ti özellikleri

Tam Boyutta Gör Colorful'a göre RTX 4070 Ti, AD104 GPU'yu temel alacak ve gerçekten de 12GB GDDR6X belleğe sahip olacak. GPU saat hızı ve bellek bant genişliği, Nvidia tarafından piyasaya çıkmadan önce iptal edilen bir ürün olan GeForce RTX 4080 12GB kartı ile aynı görünüyor: 2310 MHz taban, 2610 MHz boost frekans hızı ve 504 GB/s bellek bant genişliği.

Öte yandan kartın tasarım açısından üç fanlı ve üç slotluk bir yapıda olduğu görülüyor. RTX 40 serisinde olan 16 pimli tek güç girişi bu modelde de yer alacak ve TDP değeri da 285W olacak. Colorful, lansman tarihi veya fiyatlandırma gibi daha fazla ayrıntı listelemese de, kartın 5 Ocak'ta perakende satış raflarına çıkacağı biliniyor.

RTX 4090 vs RTX 4080 vs RTX 4070 Ti Özellik/Model RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti GPU Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 Ada Lovelace AD104-400 İşlem süreci TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Bellek 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Bellek veriyolu 384 bit 256 bit 192 bit Bant genişliği 1008 GB/sn 736 GB/sn 504 GB/sn Transistör 76 Milyar 45.9 Milyar 35.8 Milyar CUDA çekirdekleri 16384 9728 7680 TMU/ROP 512 / 176 320 / 112 240 / 80 Tensör/ RT çekirdekleri 512 / 128 304 / 76 240 / 60 Temel frekans 2230 Mhz 2210 Mhz 2310 Mhz Boost frekans 2520 Mhz 2510 Mhz 2610 Mhz FP32 83 TFLOP 49 TFLOP 40 TFLOP TBP 450W 320W 285W Fiyat 1599 Dolar 1199 Dolar -

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 4070 Ti sızdı, tüm özellikleri ortaya çıktı