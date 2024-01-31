GeForce RTX 4080 SUPER test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni SUPER serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, RTX 4080 SUPER'den ilk kıyaslamalar paylaşılmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini aldığı RTX 4080'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı

Kaçıranlar için RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor. Nvidia'ya göre güç tüketimi ise oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacak.

AI tarafında bölümünde ekran kartının 80 RT çekirdeği (3.nesil) ve 320 Tensor Çekirdeği bulunuyor. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu belirtmişti.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama sonuçlarına gelirsek 2K ve 4K çözünürlüklerde test edilen RTX 4080 SUPER, RTX 4080'den ortalama olarak yüzde 2,4'e kadar daha hızlı. Ancak Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ve COD Modern Warfare 2 gibi yapımlarda benzer veya selefinden daha düşük performans gösteriyor.

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RTX 4080 SUPER, 31 Ocak yani bugünden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. Dolayısıyla kart üzerindeki ambargonun ilerleyen saatlerde kalkacağını belirtelim. Ayrıca yerini alacağı RTX 4080 modeli de aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. 4080 SUPER ise, selefinden 200 dolar daha ucuz, 999 dolar fiyatla satışa çıkacak.

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