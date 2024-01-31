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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4080 SUPER test edildi: İşte sonuçlar

    GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarından ilk sonuçlar paylaşılmaya başladı. Peki RTX 4080'in yerini alacak RTX 4080 SUPER, neler sunuyor? İşte 3DMark'tan alınan sonuçlar...
    GeForce RTX 4080 SUPER test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte yeni SUPER serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, RTX 4080 SUPER'den ilk kıyaslamalar paylaşılmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini aldığı RTX 4080'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Kaçıranlar için RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor. Nvidia'ya göre güç tüketimi ise oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacak. 

    AI tarafında bölümünde ekran kartının 80 RT çekirdeği (3.nesil) ve 320 Tensor Çekirdeği bulunuyor. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu belirtmişti.

    GeForce RTX 4080 SUPER test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Kıyaslama sonuçlarına gelirsek 2K ve 4K çözünürlüklerde test edilen RTX 4080 SUPER, RTX 4080'den ortalama olarak yüzde 2,4'e kadar daha hızlı. Ancak Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ve COD Modern Warfare 2 gibi yapımlarda benzer veya selefinden daha düşük performans gösteriyor. 

    RTX 4080 SUPER, 31 Ocak yani bugünden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. Dolayısıyla kart üzerindeki ambargonun ilerleyen saatlerde kalkacağını belirtelim. Ayrıca yerini alacağı RTX 4080 modeli de aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. 4080 SUPER ise, selefinden 200 dolar daha ucuz, 999 dolar fiyatla satışa çıkacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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