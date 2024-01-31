GeForce RTX 4080 SUPER test edildi: İşte sonuçlar

RTX 4080 SUPER için ilk sonuçlar paylaşıldı
Kaçıranlar için RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor. Nvidia'ya göre güç tüketimi ise oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacak.
AI tarafında bölümünde ekran kartının 80 RT çekirdeği (3.nesil) ve 320 Tensor Çekirdeği bulunuyor. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 4080 SUPER'in DLSS Frame Generation olmadan GeForce RTX 3080 Ti'dan 1,4 kat daha hızlı olduğunu belirtmişti.
RTX 4080 SUPER, 31 Ocak yani bugünden itibaren raflarda yerini almaya başlayacak. Dolayısıyla kart üzerindeki ambargonun ilerleyen saatlerde kalkacağını belirtelim. Ayrıca yerini alacağı RTX 4080 modeli de aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. 4080 SUPER ise, selefinden 200 dolar daha ucuz, 999 dolar fiyatla satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.