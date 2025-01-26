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    GeForce RTX 5080 ve RTX 4080 Super karşılaştırıldı: İşte ilk sonuçlar

    Nvidia tarafından yakın tarihte tanıtılan RTX 5080 modelinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki yeni GPU, RTX 4080 Super'e kıyasla neler sunuyor? İşte detaylar...
    GeForce RTX 5080 ve RTX 4080 Super karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yakın tarihte duyurduğu RTX 50 serisine dair yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak RTX 5090'a ait resmi incelemelerin adından şimdi de RTX 5080'in 3DMark test sonuçları sızdırıldı. Paylaşılan verilere göre RTX 5080, RTX 4080 SUPER'e kıyasla çift haneli performans artışı sunuyor.

    GeForce RTX 5080 ve RTX 4080 Super karşılaştırıldı

    Paylaşılan test sonuçlarına göre RTX 5080, 3DMark'ta 32.701 puanlık bir skor elde ediyor. Karşılaştırmak gerekirse, RTX 4080 SUPER aynı testte ortalama 28.305 puana sahip. Bu da iki GPU arasında %15'lik bir performans farkına işaret ediyor. Üstelik tamamen saf işlem gücüne dayalı bir kıyaslama söz konusu. 

    GeForce RTX 5080 ve RTX 4080 Super karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Chiphell forumlarında paylaşılan başka bir gönderide ise, hız aşırtma uygulanmış bir RTX 5080 modeli 34.896 puana ulaşıyor. Bu da standart test sonuçlarından %6,7 oranında daha yüksek. Dolayısıyla özel soğutmalı sürümlerde farkın %22-30 arasında değişebileceğini belirtelim. Ancak kart, bu haliyle bile RTX 4090’ı geçemiyor. OpenCL testlerinde ise %2,3 civarında minimal bir fark söz konusu.

     

    GeForce RTX 5080 ve RTX 4080 Super karşılaştırıldı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Öte yandan sentetik testlerdeki bu farkların oyun içi performansa birebir yansımayabileceğini unutmamak gerekiyor. Gayriresmi bilgilere göre RTX 5080’in inceleme ambargosunun 29 Ocak’ta sonlanması bekleniyor. O tarihte MSRP modelleri, yani referans kartlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız. 
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