Tam Boyutta Gör Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda lanse ettiği RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER, halen teknoloji gündeminden düşmüş değil. Öyle ki kartlara olan ilgi satış kanallarına da yansımaya devam ediyor. Bunlar arasından RTX 4080 SUPER ise, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Stoklar şimdiden tükenmiş durumda.

GeForce RTX 4080 SUPER stokları tükendi

Aktarıldığı kadarıyla 1 Şubat'ta satışa çıkan GeForce RTX 4080 SUPER, ilk haftasında Amazon gibi pek çok büyük perakende kanalında tükendi. Öyle ki perakende sitelerinden alınan veriler, üretim ortaklarının talebe yetişemediğini gösteriyor. Stokların tekrar ne zaman aktif olacağı ise belirsiz.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için RTX 4080 SUPER, selefi RTX 4080'den 200 dolar daha ucuz 999 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Ekran kartıi 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X belleğe (23 Gbps) sahip. Ayrıca 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor.AI tarafında bölümünde 80 RT çekirdeği (3.nesil) ve 320 Tensor çekirdeği eşlik ediyor.

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Stok sorunlarının yüksek talep mi yoksa yetersiz üretimden mi kaynaklandığı şu an için açıklanmadı. Ancak fiyatların kademeli olarak yükseldiğini belirtmeke fayda var. Öyle ki ABD pazarında karta ulaşmak imkansız hale gelirken, Avrupa'daki fiyatların 1.120 euro'dan yukarı çıktığını görüyoruz. Ayrıca ülkemizdeki durumun pek de farklı olmadığını belirtelim.

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GeForce RTX 4080 SUPER yok satıyor: Stoklar tükendi