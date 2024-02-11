GeForce RTX 4080 SUPER yok satıyor: Stoklar tükendi

GeForce RTX 4080 SUPER stokları tükendi
Aktarıldığı kadarıyla 1 Şubat'ta satışa çıkan GeForce RTX 4080 SUPER, ilk haftasında Amazon gibi pek çok büyük perakende kanalında tükendi. Öyle ki perakende sitelerinden alınan veriler, üretim ortaklarının talebe yetişemediğini gösteriyor. Stokların tekrar ne zaman aktif olacağı ise belirsiz.
Stok sorunlarının yüksek talep mi yoksa yetersiz üretimden mi kaynaklandığı şu an için açıklanmadı. Ancak fiyatların kademeli olarak yükseldiğini belirtmeke fayda var. Öyle ki ABD pazarında karta ulaşmak imkansız hale gelirken, Avrupa'daki fiyatların 1.120 euro'dan yukarı çıktığını görüyoruz. Ayrıca ülkemizdeki durumun pek de farklı olmadığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.