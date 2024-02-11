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    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 4080 SUPER yok satıyor: Stoklar tükendi

    Nvidia tarafından yakın tarihte tanıtılan RTX 4080 SUPER, perakende pazarında bulunamaz hale geldi. Ekran kartı, ABD ve küresel çapta neredeyse bulunamıyor. İşte detaylar...
    GeForce RTX 4080 SUPER yok satıyor: Stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın geçtiğimiz haftalarda lanse ettiği RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER, halen teknoloji gündeminden düşmüş değil. Öyle ki kartlara olan ilgi satış kanallarına da yansımaya devam ediyor. Bunlar arasından RTX 4080 SUPER ise, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Stoklar şimdiden tükenmiş durumda.

    GeForce RTX 4080 SUPER stokları tükendi

    Aktarıldığı kadarıyla 1 Şubat'ta satışa çıkan GeForce RTX 4080 SUPER, ilk haftasında Amazon gibi pek çok büyük perakende kanalında tükendi. Öyle ki perakende sitelerinden alınan veriler, üretim ortaklarının talebe yetişemediğini gösteriyor. Stokların tekrar ne zaman aktif olacağı ise belirsiz. 

    GeForce RTX 4080 SUPER yok satıyor: Stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için RTX 4080 SUPER, selefi RTX 4080'den 200 dolar daha ucuz 999 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı. Ekran kartıi 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X belleğe (23 Gbps) sahip. Ayrıca 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı ile geliyor.AI tarafında bölümünde 80 RT çekirdeği (3.nesil) ve 320 Tensor çekirdeği eşlik ediyor.

    Stok sorunlarının yüksek talep mi yoksa yetersiz üretimden mi kaynaklandığı şu an için açıklanmadı. Ancak fiyatların kademeli olarak yükseldiğini belirtmeke fayda var. Öyle ki ABD pazarında karta ulaşmak imkansız hale gelirken, Avrupa'daki fiyatların 1.120 euro'dan yukarı çıktığını görüyoruz. Ayrıca ülkemizdeki durumun pek de farklı olmadığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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