Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yakından takip ettiğimiz orta segment ekran kartları GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti için geri sayım başladı. Bildiğiniz gibi şirketin lansman hazırlığı oldukça hızlı ilerliyor ve yakın tarihte RTX 5070 ve 5070 Ti modelleri ile karşılaştık. Mart ayında ise sıra, RTX 5060 serisine gelecek. Son olarak RTX 5060 ve 5060 Ti için yeni bir duyuru tarihi ortaya çıktı

Çok yakında geliyor

Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'dan gelen bilgilere göre, Nvidia’nın RTX 50 serisindeki orta seviye modelleri önümüzdeki 10 gün içinde duyurması bekleniyor. Sızıntı ayrıca bu duyuruda üç modelin olacağı yönünde. Bunlar sırasıyla GeForce RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 olacak. Ancak Nvidia'nın tüm modelleri aynı anda mı yoksa kademeli bir takvimle mi sunacağı belirsiz.

RTX 5060 Ti ve RTX 5060 beklenen özellikler

Sızıntılara göre RTX 5060 Ti, 180W TDP değerine sahip olacak ancak bu değerin 16GB veya 8GB modeli için mi geçerli olduğu belirsiz. GPU tarafında GB205 veya GB206 yongası kullanılacak. Standart RTX 5060 modelinde ise yalnızca 8GB bellek seçeneğinin bulunacağı ve GB206 GPU’su ile geleceği belirtiliyor.

Nvidia, RTX 50 laptop GPU’larında eksik ROP olmadığını söyledi 8 sa. önce eklendi

Bu konfigürasyonda 128-bit veri yolu ile 28 Gbps hızındaki GDDR7 belleklerin kullanılması bekleniyor. Bu da, RTX 4060 Ti’ye kıyasla %55 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Üstelik 128-bit veri yolunun şirketin yeni bellek sıkıştırma teknolojisi ile eşleşeceğini söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti duyuru tarihi ortaya çıktı