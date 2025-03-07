Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti duyuru tarihi ortaya çıktı

Çok yakında geliyor
Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'dan gelen bilgilere göre, Nvidia’nın RTX 50 serisindeki orta seviye modelleri önümüzdeki 10 gün içinde duyurması bekleniyor. Sızıntı ayrıca bu duyuruda üç modelin olacağı yönünde. Bunlar sırasıyla GeForce RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 olacak. Ancak Nvidia'nın tüm modelleri aynı anda mı yoksa kademeli bir takvimle mi sunacağı belirsiz.
RTX 5060 Ti ve RTX 5060 beklenen özellikler
Sızıntılara göre RTX 5060 Ti, 180W TDP değerine sahip olacak ancak bu değerin 16GB veya 8GB modeli için mi geçerli olduğu belirsiz. GPU tarafında GB205 veya GB206 yongası kullanılacak. Standart RTX 5060 modelinde ise yalnızca 8GB bellek seçeneğinin bulunacağı ve GB206 GPU’su ile geleceği belirtiliyor.
Bu konfigürasyonda 128-bit veri yolu ile 28 Gbps hızındaki GDDR7 belleklerin kullanılması bekleniyor. Bu da, RTX 4060 Ti’ye kıyasla %55 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Üstelik 128-bit veri yolunun şirketin yeni bellek sıkıştırma teknolojisi ile eşleşeceğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...