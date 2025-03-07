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    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti duyuru tarihi ortaya çıktı

    NVIDIA, yeni GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını duyurmak için gün sayıyor. Yeni bir sızıntıda her iki model için tarih bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti duyuru tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yakından takip ettiğimiz orta segment ekran kartları GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti için geri sayım başladı. Bildiğiniz gibi şirketin lansman hazırlığı oldukça hızlı ilerliyor ve yakın tarihte RTX 5070 ve 5070 Ti modelleri ile karşılaştık. Mart ayında ise sıra, RTX 5060 serisine gelecek. Son olarak RTX 5060 ve 5060 Ti için yeni bir duyuru tarihi ortaya çıktı

    Çok yakında geliyor

    Güvenilir sızıntı kaynağı MEGAsizeGPU'dan gelen bilgilere göre, Nvidia’nın RTX 50 serisindeki orta seviye modelleri önümüzdeki 10 gün içinde duyurması bekleniyor. Sızıntı ayrıca bu duyuruda üç modelin olacağı yönünde. Bunlar sırasıyla GeForce RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5060 Ti 8GB ve RTX 5060 olacak. Ancak Nvidia'nın tüm modelleri aynı anda mı yoksa kademeli bir takvimle mi sunacağı belirsiz.

    RTX 5060 Ti ve RTX 5060 beklenen özellikler

    Sızıntılara göre RTX 5060 Ti, 180W TDP değerine sahip olacak ancak bu değerin 16GB veya 8GB modeli için mi geçerli olduğu belirsiz. GPU tarafında GB205 veya GB206 yongası kullanılacak. Standart RTX 5060 modelinde ise yalnızca 8GB bellek seçeneğinin bulunacağı ve GB206 GPU’su ile geleceği belirtiliyor.

    Bu konfigürasyonda 128-bit veri yolu ile 28 Gbps hızındaki GDDR7 belleklerin kullanılması bekleniyor. Bu da, RTX 4060 Ti’ye kıyasla %55 daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Üstelik 128-bit veri yolunun şirketin yeni bellek sıkıştırma teknolojisi ile eşleşeceğini söyleyelim.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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