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    Nvidia, RTX 5080’deki sorunu kabul etti: RTX 5070 ise sorunsuz

    Nvidia, bir süre önce RTX 5090 ve RTX 5070 Ti’da eksik ROP birimlerinin olduğunu doğrulamıştı. Firma, yeni raporların ardından RTX 5080’de de aynı sorunun yaşandığını açıkladı.
    Nvidia, RTX 5080’deki sorunu kabul etti: RTX 5070 ise sorunsuz Tam Boyutta Gör
    Nvidia, geçtiğimiz günlerde RTX 50 serisi ekran kartlarında nadir görülen bir üretim hatası yaşandığını doğrulamıştı. İlk etapta sadece RTX 5090, RTX 5090D ve RTX 5070 Ti modellerinin etkilendiği belirtilirken, şirket şimdi de RTX 5080 kartlarının da aynı sorundan etkilendiğini kabul etti.

    Kayıp ROP sorunu genişledi

    Nvidia’nın üst düzey yöneticilerinden Ben Berraondo, yaptığı açıklamada, “Daha fazla araştırmanın ardından, GeForce RTX 5080 GPU'ların erken üretim yapılarının da aynı sorundan etkilendiğini tespit ettik. Etkilenen tüketiciler değişim için kart üreticisiyle iletişime geçebilir,” dedi. Geçtiğimiz gün RTX 5080’de de aynı sorunun yaşandığına dair çeşitli kullanıcı raporları paylaşılmıştı.

    Şirket, sorunun yalnızca erken üretim partilerini etkilediğini ve üretim sürecindeki anomaliyi düzelttiklerini vurguluyor. Nvidia, bu hatadan daha önce haberdar olmadıklarını belirtti ve yeni üretilen kartların artık sorunsuz olduğunu söyledi. Ayrıca, merak edilen RTX 5070 modelinin bu durumdan etkilenmediğini de ekledi.

    Nvidia’nın yaptığı açıklamaya göre, bu hata, etkilenen ekran kartlarının belirtilenden daha az ROP birimine sahip olmasına neden oluyor. Şirketin verdiği bilgiye göre, ortalama grafik performansında yüzde 4’lük bir kayıp yaşanırken, yapay zeka ve hesaplama iş yüklerinde herhangi bir düşüş yaşanmıyor.

    Her ne kadar bu üretim hatasının sadece yüzde 0.5 oranında bir kullanıcı kitlesini etkilediği belirtilse de, Nvidia’nın yeni ekran kartlarıyla ilgili yaşanan bu tür sorunlar, kullanıcıların güvenini sarsıyor. RTX 50 serisi kartların çıkışıyla ilgili bazı diğer sorunlar ve fiyat tartışmaları da zaten gündemdeydi.

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