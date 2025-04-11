GeForce RTX 5060 Ti performansı belli oldu: İşte sonuçlar

RTX 5060 Ti ne kadar hızlı?
Kaçıranlar için RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek konfigürasyonlarıyla sunulacak. 28 Gbps GDDR7 bellekler sayesinde 448 GB/s bant genişliği sunacak olan model, selefi RTX 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %55’lik bir bant genişliği artışı sağlayacak. Saat hızlarının ise 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost seviyesinde olacağı belirtiliyor. Son olarak 4.608 CUDA çekirdeği kullanılacak.
RTX 5060 Ti 16 GB ve 8 GB modellerinin 16 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise kuvvetle muhtemel 400 dolar bandında olacak. Tanıtım öncesi daha fazla sızıntı ve detayın paylaşılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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