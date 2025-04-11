Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerinin lansman tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki daha önce her iki modelin beklenen özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise RTX 5060 Ti, Geekbenh'in Vulkan ve OpenCL testlerinde görüntülendi.

RTX 5060 Ti ne kadar hızlı?

Kaçıranlar için RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek konfigürasyonlarıyla sunulacak. 28 Gbps GDDR7 bellekler sayesinde 448 GB/s bant genişliği sunacak olan model, selefi RTX 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %55’lik bir bant genişliği artışı sağlayacak. Saat hızlarının ise 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost seviyesinde olacağı belirtiliyor. Son olarak 4.608 CUDA çekirdeği kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Geekbench'ten alınan sonuçlara gelirsek, RTX 5060 Ti Vulkan testinde 140.147 puan, OpenCL testinde ise 146.234 puan alıyor. Bu skorlar, RTX 4060 Ti’a göre sırasıyla %14 ve %13 oranında daha yüksek. Aslına bakacak olursak bunun küçük bir artış olduğunu söyleyelim. Ancak DLSS 4 ve Multi-Frame Generation ile farkın daha da açıldığını görebiliriz.

Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu 1 gün önce eklendi

RTX 5060 Ti 16 GB ve 8 GB modellerinin 16 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise kuvvetle muhtemel 400 dolar bandında olacak. Tanıtım öncesi daha fazla sızıntı ve detayın paylaşılması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 5060 Ti performansı belli oldu: İşte sonuçlar