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    GeForce RTX 5060 Ti performansı belli oldu: İşte sonuçlar

    Blackwell mimarisinin orta sınıf modelleri RTX 5060 Ti ve RTX 5060'tan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün RTX 5060 Ti'ın performansı belli oldu. İşte detaylar...
    GeForce RTX 5060 Ti performansı belli oldu: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerinin lansman tarihi yaklaşırken yeni sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki daha önce her iki modelin beklenen özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise RTX 5060 Ti, Geekbenh'in Vulkan ve OpenCL testlerinde görüntülendi.

    RTX 5060 Ti ne kadar hızlı?

    Kaçıranlar için RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu üzerinde çalışan 8 GB ve 16 GB GDDR7 bellek konfigürasyonlarıyla sunulacak. 28 Gbps GDDR7 bellekler sayesinde 448 GB/s bant genişliği sunacak olan model, selefi RTX 4060 Ti'a kıyasla yaklaşık %55’lik bir bant genişliği artışı sağlayacak. Saat hızlarının ise 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost seviyesinde olacağı belirtiliyor. Son olarak 4.608 CUDA çekirdeği kullanılacak.

    GeForce RTX 5060 Ti performansı belli oldu: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Geekbench'ten alınan sonuçlara gelirsek, RTX 5060 Ti Vulkan testinde 140.147 puan, OpenCL testinde ise 146.234 puan alıyor. Bu skorlar, RTX 4060 Ti’a göre sırasıyla %14 ve %13 oranında daha yüksek. Aslına bakacak olursak bunun küçük bir artış olduğunu söyleyelim. Ancak DLSS 4 ve Multi-Frame Generation ile farkın daha da açıldığını görebiliriz. 

    RTX 5060 Ti 16 GB ve 8 GB modellerinin 16 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor. Fiyatı ise kuvvetle muhtemel 400 dolar bandında olacak. Tanıtım öncesi daha fazla sızıntı ve detayın paylaşılması muhtemel.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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