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    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere son dönemde DLSS 4.0 teknolojisini duyuran Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...             
    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yakın tarihte duyurduğu DLSS 4.0 teknolojisini daha fazla yapıma getirmeye devam ediyor. Son olarak DLSS 4.0 ile birlikte gelen Multi Frame Generation (çoklu kare oluşturma) teknolojisi, bu hafta itibarıyla üç farklı yapımda daha kullanılabilir hale geldi.

    Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için DLSS, düşük çözünürlükte oluşturulan karelerin yapay zeka tarafından daha yüksek kaliteye çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji. DLSS 4.0 ise bu sisteme Multi Frame Generation ekleyerek, GPU'nun daha az kaynakla daha fazla kare üretmesini mümkün kılıyor. Bu da hem performansı artırıyor hem de daha düşük VRAM kullanımı sağlıyor.

    Yapılan açıklamaya göre DLSS 4.0, bu hafta üç yapım da daha mevcut olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Bu hafta DLSS 4.0 desteği kazanan oyunlar şöyle:

    • Wild Assault – DLSS 4, Multi Frame Generation desteğiyle 11 Nisan'da çıkış yapıyor
    • THE FINALS – DLSS Multi Frame Generation desteği 9 Nisan'dan itibaren aktif
    • Enotria: The Last Song – DLSS Multi Frame Generation güncellemesi yayında

    Bunlara ek olarak, The Last of Us Part II Remastered da DLSS teknolojileriyle güncellendi. Oyunda artık DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution ve DLAA desteği sunuluyor. 

    Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Bununla birlikte, şirketin RTX 50 serisinde yaptığı gibi RTX 40 serisi GPU'lar için kare oluşturma tekniğini de yükselttiğini öğrendik. Bu noktada yeni DLSS sürümünün küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

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    M
    moffaka 7 saat önce

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