GeForce RTX 5080'in satışa çıkacağı tarih ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları RTX 50 "Blackwell" serisi, CES 2025 etkinliğinde tanıtılacak. Daha önce sızdırılan bilgiler ise, yeni GPU'ların VRAM kapasiteleri ve diğer özellikleri hakkında bir genel bakış sunmuştu. Son olarak seride yer alacak GeForce RTX 5080 hakkında sürpriz sızıntı daha paylaşıldı. Ekran kartının çıkış tarihi ortaya çıktı.

GeForce RTX 5080 satışa çıkacağı tarih sızdırıldı

Hong Kong merkezli medya kuruluşu HKEPC'nin aktardığı bilgilere göre, GeForce RTX 5080'in çıkış tarihi 21 Ocak 2025 olarak belirlendi. Ancak bu tarih yalnızca RTX 5080 için geçerli. RTX 5090 ve 5070 Ti modellerinin daha sonraki bir tarihte piyasaya çıkması bekleniyor. Bunun daha önceki sızıntılarla benzer olduğunu söyleyelim. Keza bir süredir ilk satışa çıkacak modelin RTX 5080 olacağı konuşuluyor.

Kaçıranlar için RTX 5080, GB203-400 GPU kalıbını temel alarak 84 SM ve 10.752 CUDA çekirdeği ile geliyor. Bununla birlikte, Nvidia, bu seride bellek modüllerini GDDR7’ye yükseltiyor. Bu yeni bellekler, seride 30 ila 32 Gbps arasında hızlarda çalışacak. Daha alt sürümlerde ise 28 Gbps seviyeleri göreceğiz. Bellek veri yolu ise 256-bit olarak kalacak.

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Son olarak perakende platformlarında yayınlanan kısa süreli bir ürün sayfasında, RTX 5080 ve 5070 Ti ekran kartlarının bellek kapasiteleri doğrulandı. Buna göre her iki ekran kartı, 16 GB GDDR7 bellekle geliyor. Bu da önceki model RTX 4080 ile aynı düzeyde.

GeForce RTX 50 tanıtım tarihi

Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartlarının 6 Ocak tarihli CES 2025 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Ayrıca bu tarihin Intel Arc B570 ve AMD Radeon RX 9070 XT gibi rakip ekran kartlarının tanıtımlarıyla aynı döneme denk geldiğini söyleyelim.

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GeForce RTX 5080 ekran kartının çıkış tarihi ortaya çıktı