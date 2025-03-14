Nvidia, RTX 50 serisi için iddialı konuştu: Stoklar artıyor, fiyatlar düşecek

Nvidia’nın rakamları gerçekçi mi?
RTX 50 serisinin çıkışı, pek çok kullanıcı tarafından “kağıt üstünde lansman” olarak eleştirilmişti. Çünkü kartlar, piyasaya sürüldükleri anda hızla tükeniyor ve stoklara girdiğinde ise sadece birkaç dakika içinde satılıyor. Çoğu büyük perakendeci, özellikle RTX 5090’ın son derece sınırlı sayıda tedarik edildiğini doğrularken, RTX 5080'in biraz daha erişilebilir olduğu belirtiliyor. Ancak her iki modelde de stok sıkıntısı yaşanıyor.
Nvidia’nın yaptığı açıklamalara göre, RTX 50 serisinin sevkiyat hacmi RTX 40 serisine göre aynı dönem içinde iki kat daha fazla. Ancak şirket, bu iddiayı destekleyecek somut rakamlar paylaşmadı. Dolayısıyla buna biraz şüpheyle yaklaşıyoruz.
Fiyatlarda düşüş yaşanacak
Bununla birlikte şirketin kıdemli yöneticilerinden Justin Walker, önümüzdeki haftalarda stok seviyelerinin daha iyi olacağını ve fiyatların dengeleneceğini belirtiyor. Buradaki “denge” söylemi, düşüş olarak algılanmalı. Zira çok düşük stoklar nedeniyle çoğu yerde fiyatlar çok yüksek seviyelerde.
Walker, fiyatların MSRP seviyelerine inmesinin en iyi yolunun raflara daha fazla kart getirmek olduğunu söylerken “Arz talebe yetişir yetişmez fiyatların istikrar kazanmasını bekliyoruz” diyor. Dolayısıyla fiyatların düşüşü için birkaç hafta daha beklenecek. Tabi buradaki fiyat düşüşü ve istikrarının Türkiye pazarına nasıl yansıyacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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