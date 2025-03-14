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    Nvidia, RTX 50 serisi için iddialı konuştu: Stoklar artıyor, fiyatlar düşecek

    Nvidia, ilk beş haftada RTX 40 serisine kıyasla iki kat daha fazla RTX 50 kartı sevk ettiğini açıkladı. Teknoloji devi aynı zamanda fiyatlarda da istikrar sağlanacağını duyurdu.
    Nvidia RTX 50 serisinde yaşanan stok ve fiyat sorunu çözüme yakın Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarının piyasaya sürülmesinden bu yana stok sorunlarıyla gündemde. Ancak şirket, sevkiyat ve dolaylı olarak satış rakamlarının RTX 40 serisine kıyasla iki kat daha yüksek olduğunu öne sürerek iddialı bir açıklama yaptı. Firma aynı zamanda fiyatlarda istikrarın sağlanacağına dair de söz veriyor.

    Nvidia’nın rakamları gerçekçi mi?

    RTX 50 serisinin çıkışı, pek çok kullanıcı tarafından “kağıt üstünde lansman” olarak eleştirilmişti. Çünkü kartlar, piyasaya sürüldükleri anda hızla tükeniyor ve stoklara girdiğinde ise sadece birkaç dakika içinde satılıyor. Çoğu büyük perakendeci, özellikle RTX 5090’ın son derece sınırlı sayıda tedarik edildiğini doğrularken, RTX 5080'in biraz daha erişilebilir olduğu belirtiliyor. Ancak her iki modelde de stok sıkıntısı yaşanıyor.

    Nvidia’nın yaptığı açıklamalara göre, RTX 50 serisinin sevkiyat hacmi RTX 40 serisine göre aynı dönem içinde iki kat daha fazla. Ancak şirket, bu iddiayı destekleyecek somut rakamlar paylaşmadı. Dolayısıyla buna biraz şüpheyle yaklaşıyoruz.

    Nvidia RTX 50 serisinde yaşanan stok ve fiyat sorunu çözüme yakın Tam Boyutta Gör
    Zira RTX 50 serisinin lansmanında birden fazla model piyasaya sürülürken, RTX 40 serisinin çıkış süreci çok daha farklıydı. Dolayısıyla Nvidia’nın kıyaslaması “ilginç”. RTX 40 serisi piyasaya sürüldüğünde ilk bir ay yalnızca RTX 4090 satıştaydı. RTX 50 serisinde ise RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 olmak üzere dört farklı modeli kısa sürede piyasaya sürüldü.

    Fiyatlarda düşüş yaşanacak

    Bununla birlikte şirketin kıdemli yöneticilerinden Justin Walker, önümüzdeki haftalarda stok seviyelerinin daha iyi olacağını ve fiyatların dengeleneceğini belirtiyor. Buradaki “denge” söylemi, düşüş olarak algılanmalı. Zira çok düşük stoklar nedeniyle çoğu yerde fiyatlar çok yüksek seviyelerde.

    Walker, fiyatların MSRP seviyelerine inmesinin en iyi yolunun raflara daha fazla kart getirmek olduğunu söylerken “Arz talebe yetişir yetişmez fiyatların istikrar kazanmasını bekliyoruz” diyor. Dolayısıyla fiyatların düşüşü için birkaç hafta daha beklenecek. Tabi buradaki fiyat düşüşü ve istikrarının Türkiye pazarına nasıl yansıyacağı belirsiz.

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