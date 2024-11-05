Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları çok yakında çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia, yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 50 “Blackwell” ile bir kez daha adından söz ettirecek gibi görünüyor. Tanınmış donanım sızıntı kaynağı Kopite7kimi’nin sosyal medya platformu “X” üzerinden yaptığı paylaşıma göre Nvidia, yeni ekran kartı ailesini yakın zamanda kullanıcılarla buluşturabilir.

GeForce RTX 50 bu yıl duyurulabilir

Daha önceki sızıntılara ve tahminlere göre, GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 teknoloji fuarında tanıtılması bekleniyordu. Hatta Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2025’te açılış konuşmasını yapacak ve bu etkinlik, yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarının tanıtılması için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Eğer beklenen bu lansman gerçekleşirse, firmanın Kasım sonu veya Aralık başında bir ön tanıtım yapması bekleniyor.

Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Bu modellerin teknik özellikleri henüz tam olarak bilinmese de, performans ve enerji tüketimiyle ilgili bazı raporlar, serinin güçlü bir donanıma sahip olacağını işaret ediyor. GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz.

RTX 5060, 5070, 5080 ve 5090: Beklenen özellikler ve çıkış tarihi 2 gün önce eklendi

NVIDIA, sadece masaüstü değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Intel ve AMD’nin en son işlemcilerini içeren premium dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olan bu ekran kartları, üst düzey oyun deneyimi sunmayı amaçlayacak.

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