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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları çok yakında çıkıyor

    Nvidia’nın GeForce RTX 50 “Blackwell” ekran kartları hakkında güvenilir bir sızıntı kaynağından yeni bir bilgi paylaşıldı. GeForce RTX 50 serisinin yakında piyasaya sürüleceği bildiriliyor.
    Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları çok yakında çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia, yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 50 “Blackwell” ile bir kez daha adından söz ettirecek gibi görünüyor. Tanınmış donanım sızıntı kaynağı Kopite7kimi’nin sosyal medya platformu “X” üzerinden yaptığı paylaşıma göre Nvidia, yeni ekran kartı ailesini yakın zamanda kullanıcılarla buluşturabilir.

    GeForce RTX 50 bu yıl duyurulabilir

    Daha önceki sızıntılara ve tahminlere göre, GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 teknoloji fuarında tanıtılması bekleniyordu. Hatta Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2025’te açılış konuşmasını yapacak ve bu etkinlik, yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarının tanıtılması için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Eğer beklenen bu lansman gerçekleşirse, firmanın Kasım sonu veya Aralık başında bir ön tanıtım yapması bekleniyor.

    Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Bu modellerin teknik özellikleri henüz tam olarak bilinmese de, performans ve enerji tüketimiyle ilgili bazı raporlar, serinin güçlü bir donanıma sahip olacağını işaret ediyor. GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz.

    NVIDIA, sadece masaüstü değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Intel ve AMD’nin en son işlemcilerini içeren premium dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olan bu ekran kartları, üst düzey oyun deneyimi sunmayı amaçlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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