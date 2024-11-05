Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları çok yakında çıkıyor

GeForce RTX 50 bu yıl duyurulabilir
Daha önceki sızıntılara ve tahminlere göre, GeForce RTX 50 serisinin CES 2025 teknoloji fuarında tanıtılması bekleniyordu. Hatta Nvidia CEO’su Jensen Huang, CES 2025’te açılış konuşmasını yapacak ve bu etkinlik, yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarının tanıtılması için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Eğer beklenen bu lansman gerçekleşirse, firmanın Kasım sonu veya Aralık başında bir ön tanıtım yapması bekleniyor.
Blackwell mimarisini temel alan GeForce RTX 50 serisi ilk olarak üç modelle piyasaya sürülecek: GeForce RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070. Bu modellerin teknik özellikleri henüz tam olarak bilinmese de, performans ve enerji tüketimiyle ilgili bazı raporlar, serinin güçlü bir donanıma sahip olacağını işaret ediyor. GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan o konuya gidebilirsiniz.
NVIDIA, sadece masaüstü değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayar kullanıcılarına yönelik de GeForce RTX 50 serisini tanıtmayı planlıyor. Intel ve AMD’nin en son işlemcilerini içeren premium dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olan bu ekran kartları, üst düzey oyun deneyimi sunmayı amaçlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über