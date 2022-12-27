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    GeIL çift fanlı DDR5 RAM belleklerini duyurdu

    GeIL EVO-V DDR5 RAM bellek setleri yüksek performans isteyen kullanıcılara aktif bir soğutma çözümü sunuyor. Çift fanlı sistem daha verimli hava akışı sağlıyor. 
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    GeIL EVO-V DDR5-8000 Tam Boyutta Gör
    DDR5 teknolojisi daha verimli ve daha yüksek hızlı RAM bellekleri hayatımıza getirdi ancak bu performansın bir bedeli oluyor. Özellikle yüksek hızları isteyenler bir soğutma çözümünü de göze almak zorunda.

    GeIL EVO-V DDR5-8000 bellek kitleri fanla soğutuluyor

    GeIL tarafından hazırlanan DDR5 bellekler, dünyanın ilk fanlı DDR5 belleği ve ek bir soğutma çözümüne gerek bırakmıyor. Isı dağıtıcıya destek olan iki adet fan sayesinde standart ısı dağıtıcılara göre yüzde 47 daha fazla ısı dağıtımı yapılabiliyor. Bu da hız aşırtma için yeterli alan bırakıyor. RGB aydınlatma ise kitlere ayrı bir hava katıyor.

    8000MHz seviyesine kadar çıkabilen bellekler Intel XMP 3.0 ile uyumlu. CL38 zamanlaması yanında 1.45V enerji tüketimi mevcut. ECC hata düzeltme desteği de olan bellekler voltaj koruma, voltaj ve güç yönetimi gibi çözümlerle geliyor. GeIL EVO-V DDR5-8000 bellekler gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada olacak. Firma kısa süre önce GeIL EVO-V DDR5-6200 ve 6400 bellekleri piyasaya sürmüştü. Bunların fiyatı 240$ civarından başlıyordu.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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