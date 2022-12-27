GeIL çift fanlı DDR5 RAM belleklerini duyurdu

GeIL EVO-V DDR5-8000 bellek kitleri fanla soğutuluyor
GeIL tarafından hazırlanan DDR5 bellekler, dünyanın ilk fanlı DDR5 belleği ve ek bir soğutma çözümüne gerek bırakmıyor. Isı dağıtıcıya destek olan iki adet fan sayesinde standart ısı dağıtıcılara göre yüzde 47 daha fazla ısı dağıtımı yapılabiliyor. Bu da hız aşırtma için yeterli alan bırakıyor. RGB aydınlatma ise kitlere ayrı bir hava katıyor.
8000MHz seviyesine kadar çıkabilen bellekler Intel XMP 3.0 ile uyumlu. CL38 zamanlaması yanında 1.45V enerji tüketimi mevcut. ECC hata düzeltme desteği de olan bellekler voltaj koruma, voltaj ve güç yönetimi gibi çözümlerle geliyor. GeIL EVO-V DDR5-8000 bellekler gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada olacak. Firma kısa süre önce GeIL EVO-V DDR5-6200 ve 6400 bellekleri piyasaya sürmüştü. Bunların fiyatı 240$ civarından başlıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d