Çinli YMTC ambargo yedi, Samsung fiyatları arttırdı

YMTC yıkıldı Samsung fırsatı kaçırmadı
Gelecekte önemli bir NAND tedarikçisi olması beklenen YMTC’nin özellikle Çin devlet desteğiyle büyümesi bahane gösterilerek ambargo yemesi büyük bir darbe almasına neden oldu. Sektörden çekilmesine bile yol açabilecek bu ambargo haliyle rakiplerine yaradı.
Sektörden gelen bilgiler Samsung’un piyasada yüzde 10 fiyat arttırımına gittiğini belirtiyor. Halbuki global ekonomik kriz nedeniyle talep azalmış ve üreticiler de fiyatlarda indirime gitmeye başlamıştı. Yani Samsung bu fırsatı kaçırmadı.
YMTC’nin kara listeye alınması Samsung, Micron Technology, Kioxia gibi rakiplerini rahatlattı. Zira gelişmiş teknolojileri sayesinde Apple’dan bile ihale kapmayı başarmıştı. Geçmiş dönemde Huawei’ye uygulanan ambargolar sayesinde Samsung ve Apple akıllı telefon pazarında, Nokia ve Ericsson ise Telekom pazarında oldukça rahatlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d