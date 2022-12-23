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    Çinli YMTC ambargo yedi, Samsung fiyatları arttırdı

    Önünde çok ciddi bir rakip olarak duran Çinli YMTC’nin ABD tarafından kara listeye alınması ile birlikte rahatlayan Samsung ilk iş olarak NAND ürünlere zam yaptı. 
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Sektörde ilk 128 katmanlı ve 232 katmanlı 3D NAND bellekleri hacimli üretime sokarak dikkatleri üzerine çeken Çin’in yükselen yıldızı YMTC, ABD tarafından kara listeye alınmasıyla adeta alt üst oldu. Rakipleri de bu fırsatı kaçırmadı.

    YMTC yıkıldı Samsung fırsatı kaçırmadı

    Gelecekte önemli bir NAND tedarikçisi olması beklenen YMTC’nin özellikle Çin devlet desteğiyle büyümesi bahane gösterilerek ambargo yemesi büyük bir darbe almasına neden oldu. Sektörden çekilmesine bile yol açabilecek bu ambargo haliyle rakiplerine yaradı.

    Sektörden gelen bilgiler Samsung’un piyasada yüzde 10 fiyat arttırımına gittiğini belirtiyor. Halbuki global ekonomik kriz nedeniyle talep azalmış ve üreticiler de fiyatlarda indirime gitmeye başlamıştı. Yani Samsung bu fırsatı kaçırmadı.

    YMTC’nin kara listeye alınması Samsung, Micron Technology, Kioxia gibi rakiplerini rahatlattı. Zira gelişmiş teknolojileri sayesinde Apple’dan bile ihale kapmayı başarmıştı. Geçmiş dönemde Huawei’ye uygulanan ambargolar sayesinde Samsung ve Apple akıllı telefon pazarında, Nokia ve Ericsson ise Telekom pazarında oldukça rahatlamıştı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 4 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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