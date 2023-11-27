95 GW kapasiteli dünyanın en büyük enerji parkı: Hidrojen, güneş ve rüzgar bir arada!

Tam Boyutta Gör Danimarkalı enerji şirketi GreenGo Energy, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yılda dört milyon ton yeşil hidrojen üretme kapasitesine sahip 190TWh'lik bir yeşil enerji parkı geliştirme planlarını paylaştı. Danimarkalı geliştirici, iddialı projenin Moritanya'yı küresel yenilenebilir yakıt merkezi haline getirebileceğini söylüyor. Megaton Moon adlı projede hidrojen, güneş ve rüzgar kaynakları bir arada kullanılacak.

Hidrojen, güneş ve rüzgar kaynakları bir arada

Megaton Moon projesinin arkasındaki geliştirici, devasa elektrolizör kapasitesinin yanı sıra 60 GW rüzgar ve güneş enerjisi dağıtma planının Moritanya'da dünyanın en büyük yeşil enerji parklarından birini ortaya koyacağını söylüyor. GreenGo Energy, 2028 ve 2035 yılları arasında aşamalı olarak inşa edilecek 35 GW'lık elektrolizörlerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarını yerleştirmek için Batı Afrika ülkesinin hükümetine başvuruda bulunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Hibrit rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin yanında 35GW elektroliz ile dört milyon ton yeşil hidrojen üretilmesi ve ayrıca 18 milyon ton yeşil amonyak üretilmesi planlanıyor. GreenGo'nun planlarına göre, her yıl 70 milyon tondan fazla tuzdan arındırılmış su üretilecek - tesisin ihtiyacının üç katından fazla - ve bu da büyük ölçekli bir çöl tarımı endüstrisinin gelişimini destekleyecek.

Su kanallarını güneş panelleriyle kaplamak kuraklığı önleyebilir 2 gün önce eklendi

GreenGo’ya göre Megaton Moon, 2050 yılına kadar toplam küresel yeşil hidrojen talebinin yüzde 1'ini sağlayacak. GreenGo, dev planın ne kadara mal olacağını söylemedi ortaklık yaklaşımı yoluyla finanse edileceğini belirtti. Firma, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve web sitesine göre 27 GW'lık mevcut bir yenilenebilir enerji üretim hattına sahip.

Bununla birlikte projenin büyüklüğü PV panelleri, rüzgar türbini kanatları ve elektroliz bileşenlerinin yerel üretimini de beraberinde getirecek. Moritanya, dünyanın en iyi güneş ve rüzgâr kaynaklarından bazılarına, uygun düz arazilere, su kaynaklarına ve uygun kıyılara sahip. Dolayısıyla ülkedeki hidrojen üretim maliyeti Kuzey Avrupa'nın yarısı kadar, hatta potansiyel olarak daha düşük. Moritanya’nın bu avantajı BP gibi başka enerji şirketlerinin de çekmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

95 GW kapasiteli dünyanın en büyük temiz enerji parkı kuruluyor