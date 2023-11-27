95 GW kapasiteli dünyanın en büyük enerji parkı: Hidrojen, güneş ve rüzgar bir arada!

Hidrojen, güneş ve rüzgar kaynakları bir arada
Megaton Moon projesinin arkasındaki geliştirici, devasa elektrolizör kapasitesinin yanı sıra 60 GW rüzgar ve güneş enerjisi dağıtma planının Moritanya'da dünyanın en büyük yeşil enerji parklarından birini ortaya koyacağını söylüyor. GreenGo Energy, 2028 ve 2035 yılları arasında aşamalı olarak inşa edilecek 35 GW'lık elektrolizörlerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarını yerleştirmek için Batı Afrika ülkesinin hükümetine başvuruda bulunmuş durumda.
GreenGo’ya göre Megaton Moon, 2050 yılına kadar toplam küresel yeşil hidrojen talebinin yüzde 1'ini sağlayacak. GreenGo, dev planın ne kadara mal olacağını söylemedi ortaklık yaklaşımı yoluyla finanse edileceğini belirtti. Firma, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve web sitesine göre 27 GW'lık mevcut bir yenilenebilir enerji üretim hattına sahip.
Bununla birlikte projenin büyüklüğü PV panelleri, rüzgar türbini kanatları ve elektroliz bileşenlerinin yerel üretimini de beraberinde getirecek. Moritanya, dünyanın en iyi güneş ve rüzgâr kaynaklarından bazılarına, uygun düz arazilere, su kaynaklarına ve uygun kıyılara sahip. Dolayısıyla ülkedeki hidrojen üretim maliyeti Kuzey Avrupa'nın yarısı kadar, hatta potansiyel olarak daha düşük. Moritanya’nın bu avantajı BP gibi başka enerji şirketlerinin de çekmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.