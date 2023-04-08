Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidebilecek hıza sahip yeni bir kara delik keşfedildi

Tam Boyutta Gör NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından tesadüfen yakalanan 20 milyon Güneş ağırlığındaki süper kütleli bir kara delik, arkasında iki milyon ışık yılı uzunluğunda ve Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, yeni doğan yıldızlardan oluşan yoğun bir iz bıraktı. NASA'nın ölçümlerine göre çok hızlı ilerleyen bu kara delik eğer güneş sistemizde olsaydı Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidebilirdi.

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Kara delik, arkasında iki milyon ışık yılı uzunluğunda iz bıraktı

Gökbilimcilerin yaptığı araştırmalara göre bu kara delik, yaklaşık 50 milyon yıl önce iki galaksinin bir araya gelip kara deliğe dönüşmesiyle oluşmuş olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapan Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, "Yakındaki bir cüce galakside küresel yıldız kümeleri arıyordum. Hubble görüntüsünü tarıyordum ve sonra küçük bir çizgi olduğunu fark ettim. Kamera detektörüne çarpan ve doğrusal bir görüntüleme artefaktına neden olan bir kozmik ışın diye düşündüm. Kozmik ışınları ortadan kaldırdığımızda hala orada olduğunu fark ettik. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Bu, tesadüfen rastladığımız saf bir şans." dedi.

Tam Boyutta Gör Açıklamalarına devam eden Dokkum, "Kara deliğin arkasında, gazın soğuduğu ve yıldız oluşturabildiği yerde bir uyanış gördüğümüzü düşünüyoruz. Bu nedenle kara deliği takip eden yıldız oluşumuna inceliyoruz." dedi. İzin bağlı olduğu galaksinin neredeyse yarısı kadar parlak olduğu göz önüne alındığında, birçok yeni yıldıza sahip olduğu tahmin ediliyor.

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Süper kütleli yeni bir kara delik, Hubble'ın radarına girdi