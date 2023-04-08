Dünya'dan Ay'a 14 dakikada gidebilecek hıza sahip yeni bir kara delik keşfedildi

Kara delik, arkasında iki milyon ışık yılı uzunluğunda iz bıraktı
Gökbilimcilerin yaptığı araştırmalara göre bu kara delik, yaklaşık 50 milyon yıl önce iki galaksinin bir araya gelip kara deliğe dönüşmesiyle oluşmuş olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapan Yale Üniversitesi'nden Pieter van Dokkum, "Yakındaki bir cüce galakside küresel yıldız kümeleri arıyordum. Hubble görüntüsünü tarıyordum ve sonra küçük bir çizgi olduğunu fark ettim. Kamera detektörüne çarpan ve doğrusal bir görüntüleme artefaktına neden olan bir kozmik ışın diye düşündüm. Kozmik ışınları ortadan kaldırdığımızda hala orada olduğunu fark ettik. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Bu, tesadüfen rastladığımız saf bir şans." dedi.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı