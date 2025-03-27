Bilim insanları Dünya’nın dönüş hareketinden elektrik üretti

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Tam Boyutta Gör Fizikçiler, Dünya’nın kendi manyetik alanı ve dönüş hareketinden elektrik üretmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor. Physical Review Research dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu fikri destekleyen deneysel sonuçlar sundu. Öte yandan Dünya’nın dönüşünden yararlanarak elektrik üretme fikri yeni sayılmaz, hatta 1832’ye kadar dayanan köklü bir fikir.

1832’den günümüze uzanan bir fikir

Her ne kadar bu fikir, 1832’e kadar uzanmış olsa da şimdiye kadar bu konuda somut bir adım atılmamıştı. Ancak son deneyler, bu fikri test etme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Araştırmacılar, 29.9 cm uzunluğunda manganez-çinko ferritten yapılmış silindirik bir kabuk kullanarak önemli bir gözlemde bulundu. Bu yapı, Dünya’nın manyetik alanına 57,5 derece açıyla yerleştirildiğinde 18 mikrovolt elektrik üretildi.

İlginç olan ise şu; normalde bu tür bir voltaj, elektronların kendilerini yeniden düzenlemesiyle ortadan kalkardı. Ancak araştırmacılar, bu silindirik yapıda böyle bir iptalin gerçekleşmediğini fark etti.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, dış etkenlerin deney sonucunu etkilemediğinden emin olmak için son derece titiz davrandı. Deneyler, penceresiz ve yer altında bulunan, düşük frekanslı (60 Hz) ve radyo frekanslarının (RF) sınırlı olduğu bir laboratuvarda gerçekleştirildi. Farklı bir ortamda, laboratuvardan 5,6 km uzaklıktaki bir konutta tekrarlandı ve aynı sonuçlar elde edildi. Ayrıca Faraday kafesi içinde yapılan testlerde ise üretilen gerilim tamamen kayboldu. Tüm bu deneyler, Dünya’nın manyetik alanı ve dönüşü arasındaki etkileşimin gerçekten elektrik üretebileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

Telefonumu şarj edebilir miyim?

Araştırmanın yazarlarından Christopher F. Chyba, üretilen elektriğin şu anda “son derece küçük” olduğunu kabul ediyor. Ayrıca, bu yöntemi pratik bir enerji kaynağına dönüştürmenin mümkün olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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Chyba’ya göre, bir sonraki adım bağımsız araştırma gruplarının aynı deneyleri tekrarlayarak sonuçları doğrulaması ya da çürütmesi olacak. Özellikle farklı çevresel koşullarda yapılacak testler, gözden kaçan bir enerji kaynağının olup olmadığını anlamak için kritik önem taşıyor. Dolayısıyla en azından yakın gelecekte Dünya’nın dönüşünden üretilen bir elektrik ile telefonumuzu şarj edemeyeceğiz.

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