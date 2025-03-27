Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanları Dünya’nın dönüş hareketinden elektrik üretti

    Fizikçilerden oluşan bir ekip, Dünya'nın kendi manyetik alanındaki dönüşünü kullanarak elektrik elde etmenin mümkün olabileceği düşünüyor. Ve bu kavramı doğrulayan bir araştırma da yayınladılar.
    Bilim insanları Dünya’nın dönüş hareketinden elektrik üretti Tam Boyutta Gör
    Fizikçiler, Dünya’nın kendi manyetik alanı ve dönüş hareketinden elektrik üretmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor. Physical Review Research dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu fikri destekleyen deneysel sonuçlar sundu. Öte yandan Dünya’nın dönüşünden yararlanarak elektrik üretme fikri yeni sayılmaz, hatta 1832’ye kadar dayanan köklü bir fikir.

    1832’den günümüze uzanan bir fikir

    Her ne kadar bu fikir, 1832’e kadar uzanmış olsa da şimdiye kadar bu konuda somut bir adım atılmamıştı. Ancak son deneyler, bu fikri test etme konusunda önemli bir aşama kaydetti. Araştırmacılar, 29.9 cm uzunluğunda manganez-çinko ferritten yapılmış silindirik bir kabuk kullanarak önemli bir gözlemde bulundu. Bu yapı, Dünya’nın manyetik alanına 57,5 derece açıyla yerleştirildiğinde 18 mikrovolt elektrik üretildi.

    İlginç olan ise şu; normalde bu tür bir voltaj, elektronların kendilerini yeniden düzenlemesiyle ortadan kalkardı. Ancak araştırmacılar, bu silindirik yapıda böyle bir iptalin gerçekleşmediğini fark etti.

    Bilim insanları Dünya’nın dönüş hareketinden elektrik üretti Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, dış etkenlerin deney sonucunu etkilemediğinden emin olmak için son derece titiz davrandı. Deneyler, penceresiz ve yer altında bulunan, düşük frekanslı (60 Hz) ve radyo frekanslarının (RF) sınırlı olduğu bir laboratuvarda gerçekleştirildi. Farklı bir ortamda, laboratuvardan 5,6 km uzaklıktaki bir konutta tekrarlandı ve aynı sonuçlar elde edildi. Ayrıca Faraday kafesi içinde yapılan testlerde ise üretilen gerilim tamamen kayboldu. Tüm bu deneyler, Dünya’nın manyetik alanı ve dönüşü arasındaki etkileşimin gerçekten elektrik üretebileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor.

    Telefonumu şarj edebilir miyim?

    Araştırmanın yazarlarından Christopher F. Chyba, üretilen elektriğin şu anda “son derece küçük” olduğunu kabul ediyor. Ayrıca, bu yöntemi pratik bir enerji kaynağına dönüştürmenin mümkün olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Chyba’ya göre, bir sonraki adım bağımsız araştırma gruplarının aynı deneyleri tekrarlayarak sonuçları doğrulaması ya da çürütmesi olacak. Özellikle farklı çevresel koşullarda yapılacak testler, gözden kaçan bir enerji kaynağının olup olmadığını anlamak için kritik önem taşıyor. Dolayısıyla en azından yakın gelecekte Dünya’nın dönüşünden üretilen bir elektrik ile telefonumuzu şarj edemeyeceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 14 saat önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses sistemi muayeneden geçer mi sahibinden ücretsiz ilan verme hilesi fate izleme sırası en iyi termosifon askerliğe elverişli değildir raporu onay bekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum