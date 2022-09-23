Geliştirilen mikroskobik robot kendi kendine hareket edebiliyor: Bir gün tıp alanında kullanılabilir

Tam Boyutta Gör

Bilim ve teknoloji camiasında son derece küçük robotlar yapmak uzun zamandır mümkün. Ancak bu minik robotların çalışması için dışarıdan doğrudan harici bir kontrole ihtiyaç duyuluyordu. Cornell Üniversitesi’nden bilim insanları ise bu gerekliliği ortadan kaldırıyor.

Kendi başlarına otonom şekilde hareket edebilen temel düzeyde elektronik "beyinlere" sahip olan mikro robotlar dışarıdan harici bir kontrole gerek duymuyor. Daha önceki benzer robotlar ise hareket edebilmek için elektrik akımına veya doğrudan robotlar üzerinde belirli alana odaklanan lazer ışınlarına bağımlıydı.

Yerli eğitim uçağı Hürkuş'un yurt dışına ilk teslimatı yapılıyor 19 sa. önce eklendi

Boyutları 100 ila 250 mikrometre (milimetrenin binde biri - karınca kafasından daha küçük) boyutunda olan robotlar, iki veya altı ayaklı versiyonlarında basit düzeyde hareket edebilirken dört ayaklı “dogbot” olarak adlandırılan versiyonunda ise hareket hızı lazer atımlarıyla hızlandırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Tıp alanında kullanılabilir

Robotların beyni olarak adlandırılan CMOS devresi 1000 transistör (karşılaştırma için: GeForce RTX 4090'da 76,3 milyar) içeriyor. Robotun üzerinde yer alan fotovoltaik hücre gerekli gücü sağlarken menteşeli bacaklar ise hareketi sağlıyor. Çok temel ve basit düzeyde bir iş olarak görülse de mikro robot teknolojisinin geleceği çok uç noktalara varabilir. Mikrobotlar veya mikro robotlar gelecekte zorlu cerrahi işlemler için kullanılabilir. Örneğin ulaşılması güç olan tıkanık damarlar. Öte yandan sadece sağlık değil çevresel temizlik noktasında da bu ürünlerin kullanılması mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Geliştirilen mikroskobik robot kendi kendine hareket edebiliyor