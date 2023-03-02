Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri kolayca tespit edebiliyor

Tam Boyutta Gör Kan testleri yoluyla tümörleri belirlemek, özellikle erken evrede teşhis için zor olmaya devam etmekte. Ancak bu durum geliştirilen yeni basit bir cihaz ile tarihe karışabilir. Cihaz sayesinde kan örneğinden yüksek hassasiyetle ve düşük maliyetle kanser tespiti gerçekleştirilebiliyor.

Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden (UTS) bilim adamları, kan örneğinden kanser hücrelerini tanımlayıp analiz edebilen yeni bir cihaz geliştirdiler. Gelişme, invaziv (tıpta müdahale derinliği) biyopsi ameliyatlarına bir alternatif sunma ve tedavi ilerlemesini izleme açısından son derece önemli olarak görülüyor.

Kanseri ucuza ve kolayca tespit edilen cihaz geliştirildi

Tam Boyutta Gör Kanserin dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu gerçeği göz önüne alındığında, hastalığın erken teşhisinin kritik olduğu biliniyor. Özellikle karaciğer, kolon veya böbrek gibi organlardaki kanserin kesin teşhisi sıklıkla ameliyat gerektiriyor. Bu nedenle kanserden şüphelenilen kişiler için uygun maliyetli bir tespit aracı olan Statik Damlacık Mikroakışkan (SDM - Static Droplet Microfluidic) cihazı geliştirilmiş durumda.

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UTS Biyomedikal Mühendisliği Okulu'ndan Profesör Majid Warkiani, yaptığı basın açıklamasında biyopsinin hastalar için fiziksel rahatsızlığa, ayrıca cerrahi riskler ve masraflarda artışa neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Kan örneklerindeki tümör hücrelerinin tespit edilmesi yoluyla kanseri yönetmek, doku biyopsileri almaktan çok daha az invazivdir. Bu cihaz, doktorların testleri tekrarlamasına ve hastanın tedaviye verdiği yanıtı izlemesine olanak tanıyor"

Biyopsiye gerek duymadan sadece kan örneğiyle kanseri tespit ediyor

Geliştirilen SDM cihazı, ana tümörden ayrılan ve kan dolaşımına giren hücreleri belirleyebiliyor. Cihaz, kanserin benzersiz imzasını kullanarak tümör hücrelerini normal kan hücrelerinden ayırt edebiliyor. Dolayısıyla bir mililitre kanda bulunan milyarlarca kan hücresi arasında tek bir kanser hücresini bile bulmak mümkün. Tümör hücreleri tespit edildikten sonra kanserin tanımlanmasına, sınıflandırılmasına ve uygulanacak tedavinin geliştirilmesi adımlarına hızlıca geçilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, kansere bağlı ölümlerin yüzde 90'ının birincil nedeni olan metastaza yol açabilen dolaşımdaki kanser hücrelerini tespit ettiğinden son derece umut verici olarak görülüyor. Şu anda kullanılan likit biyopsi yöntemleri, zaman alıcı, pahalı ve klinik ortamlarda uygulanabilirlikleri açısından kısıtlayıcı olan yetenekli operatörler gerektiriyor.

Cihaz piyasya sürülecek

Bu yeni geliştirilen cihaz, pahalı ekipmanlara veya uzman personele ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla cihaz herhangi bir sağlık tesisinde erişilebilir olabilir zira işlem son derece pratik ve uygun maliyetli. Kan grubunuzu veya kan şekerinizi ölçmek için gereken işlem gibi özetlenebilir cihaz. Araştırma ekibi SDM cihazı için patent başvurusunda bulundu ve ürünü ticari olarak piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Ek olarak çalışmanın hakemli bilimsel dergi Biosensors and Bioelectronics'te yayınlandığını belirtelim.

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Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri tespit edebiliyor