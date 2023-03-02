Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri kolayca tespit edebiliyor

- Kanseri ucuza ve kolayca tespit edilen cihaz geliştirildi
- Biyopsiye gerek duymadan sadece kan örneğiyle kanseri tespit ediyor
- Cihaz piyasya sürülecek
- Yorumlar
Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden (UTS) bilim adamları, kan örneğinden kanser hücrelerini tanımlayıp analiz edebilen yeni bir cihaz geliştirdiler. Gelişme, invaziv (tıpta müdahale derinliği) biyopsi ameliyatlarına bir alternatif sunma ve tedavi ilerlemesini izleme açısından son derece önemli olarak görülüyor.
Kanseri ucuza ve kolayca tespit edilen cihaz geliştirildi
UTS Biyomedikal Mühendisliği Okulu'ndan Profesör Majid Warkiani, yaptığı basın açıklamasında biyopsinin hastalar için fiziksel rahatsızlığa, ayrıca cerrahi riskler ve masraflarda artışa neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Kan örneklerindeki tümör hücrelerinin tespit edilmesi yoluyla kanseri yönetmek, doku biyopsileri almaktan çok daha az invazivdir. Bu cihaz, doktorların testleri tekrarlamasına ve hastanın tedaviye verdiği yanıtı izlemesine olanak tanıyor"
Biyopsiye gerek duymadan sadece kan örneğiyle kanseri tespit ediyor
Geliştirilen SDM cihazı, ana tümörden ayrılan ve kan dolaşımına giren hücreleri belirleyebiliyor. Cihaz, kanserin benzersiz imzasını kullanarak tümör hücrelerini normal kan hücrelerinden ayırt edebiliyor. Dolayısıyla bir mililitre kanda bulunan milyarlarca kan hücresi arasında tek bir kanser hücresini bile bulmak mümkün. Tümör hücreleri tespit edildikten sonra kanserin tanımlanmasına, sınıflandırılmasına ve uygulanacak tedavinin geliştirilmesi adımlarına hızlıca geçilebiliyor.
Cihaz piyasya sürülecek
Bu yeni geliştirilen cihaz, pahalı ekipmanlara veya uzman personele ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla cihaz herhangi bir sağlık tesisinde erişilebilir olabilir zira işlem son derece pratik ve uygun maliyetli. Kan grubunuzu veya kan şekerinizi ölçmek için gereken işlem gibi özetlenebilir cihaz. Araştırma ekibi SDM cihazı için patent başvurusunda bulundu ve ürünü ticari olarak piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Ek olarak çalışmanın hakemli bilimsel dergi Biosensors and Bioelectronics'te yayınlandığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez