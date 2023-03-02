Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri kolayca tespit edebiliyor

    Bilim insanları tarafından geliştirilen bu yeni cihaz sayesinde sadece kan örneğinden kanser hücrelerini kolayca ve ucuz bir şekilde tespit edebilmek artık mümkün.
    Oy Ver
    Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri tespit edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Kan testleri yoluyla tümörleri belirlemek, özellikle erken evrede teşhis için zor olmaya devam etmekte. Ancak bu durum geliştirilen yeni basit bir cihaz ile tarihe karışabilir. Cihaz sayesinde kan örneğinden yüksek hassasiyetle ve düşük maliyetle kanser tespiti gerçekleştirilebiliyor.

    Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden (UTS) bilim adamları, kan örneğinden kanser hücrelerini tanımlayıp analiz edebilen yeni bir cihaz geliştirdiler. Gelişme, invaziv (tıpta müdahale derinliği) biyopsi ameliyatlarına bir alternatif sunma ve tedavi ilerlemesini izleme açısından son derece önemli olarak görülüyor.

    Kanseri ucuza ve kolayca tespit edilen cihaz geliştirildi

    Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri tespit edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Kanserin dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu gerçeği göz önüne alındığında, hastalığın erken teşhisinin kritik olduğu biliniyor. Özellikle karaciğer, kolon veya böbrek gibi organlardaki kanserin kesin teşhisi sıklıkla ameliyat gerektiriyor. Bu nedenle kanserden şüphelenilen kişiler için uygun maliyetli bir tespit aracı olan Statik Damlacık Mikroakışkan (SDM - Static Droplet Microfluidic) cihazı geliştirilmiş durumda.

    UTS Biyomedikal Mühendisliği Okulu'ndan Profesör Majid Warkiani, yaptığı basın açıklamasında biyopsinin hastalar için fiziksel rahatsızlığa, ayrıca cerrahi riskler ve masraflarda artışa neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Kan örneklerindeki tümör hücrelerinin tespit edilmesi yoluyla kanseri yönetmek, doku biyopsileri almaktan çok daha az invazivdir. Bu cihaz, doktorların testleri tekrarlamasına ve hastanın tedaviye verdiği yanıtı izlemesine olanak tanıyor"

    Biyopsiye gerek duymadan sadece kan örneğiyle kanseri tespit ediyor

    Geliştirilen SDM cihazı, ana tümörden ayrılan ve kan dolaşımına giren hücreleri belirleyebiliyor. Cihaz, kanserin benzersiz imzasını kullanarak tümör hücrelerini normal kan hücrelerinden ayırt edebiliyor. Dolayısıyla bir mililitre kanda bulunan milyarlarca kan hücresi arasında tek bir kanser hücresini bile bulmak mümkün. Tümör hücreleri tespit edildikten sonra kanserin tanımlanmasına, sınıflandırılmasına ve uygulanacak tedavinin geliştirilmesi adımlarına hızlıca geçilebiliyor.

    Geliştirilen yeni cihaz kan örneğinden kanseri tespit edebiliyor Tam Boyutta Gör
    Cihaz, kansere bağlı ölümlerin yüzde 90'ının birincil nedeni olan metastaza yol açabilen dolaşımdaki kanser hücrelerini tespit ettiğinden son derece umut verici olarak görülüyor. Şu anda kullanılan likit biyopsi yöntemleri, zaman alıcı, pahalı ve klinik ortamlarda uygulanabilirlikleri açısından kısıtlayıcı olan yetenekli operatörler gerektiriyor.

    Cihaz piyasya sürülecek

    Bu yeni geliştirilen cihaz, pahalı ekipmanlara veya uzman personele ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla cihaz herhangi bir sağlık tesisinde erişilebilir olabilir zira işlem son derece pratik ve uygun maliyetli. Kan grubunuzu veya kan şekerinizi ölçmek için gereken işlem gibi özetlenebilir cihaz. Araştırma ekibi SDM cihazı için patent başvurusunda bulundu ve ürünü ticari olarak piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Ek olarak çalışmanın hakemli bilimsel dergi Biosensors and Bioelectronics'te yayınlandığını belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    K
    koçari 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 7 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    demirdöküm şofben ateşleme yapmıyor çekik gözlü zenci opel vectra b kasa en çok tutulan modeli güç tuşu bozuk telefonu yeniden başlatma isimlerle ilgili espriler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız