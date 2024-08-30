Tam Boyutta Gör Google, Gemini yapay zeka entegrasyonuyla Gmail kullanıcılarının maillerini yönetmelerini kolaylaştırıyor. Gemini AI sohbet robotu, özellikle eski mailleri bulmak ve uzun mailleri okumak çok daha basit hale getiriyor. Gmail Q&A olarak adlandırılan bu özellik bir süredir webde vardı, şimdi mobil uygulamaya getirildi.

Gemini AI daha fazla uygulamaya entegre oluyor 1 gün önce eklendi

Gmail Q&A özelliği ilk olarak Android'e gelecek

Google, Gmail Q&A özelliğinin Android'de kullanıma sunulmaya başladığını, yakında da iOS’e geleceğini açıkladı. Kullanıcılar, Gmail Q&A'yı kullanarak “Gemini'ye gelen kutunuzla ilgili sorular sorabilir veya e-postalarınızdaki belirli detayları bulmak, okunmamış mesajları göstermek, belirli bir göndericiden gelen mesajları görüntülemek veya e-postaları özetlemek gibi şeyler yapabilirsiniz.” diyor.

Gmail Q&A, gün içinde çok fazla e-posta alan kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir özellik ve bugünden itibaren Android için kullanıma sunulacak. Bu özellik için Google One AI Premium’a abone olmanız veya Gemini Business, Enterprise, Education veya Education Premium eklentilerine sahip bir Google Workspace planında olmanız gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Gemini AI ile güçlendirilen Gmail uygulaması kullanıma açıldı