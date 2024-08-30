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    Gemini AI ile güçlendirilen Gmail uygulaması kullanıma açıldı

    Google, Gmail kullanıcılarının e-postalarını kolayca yönetmelerine olanak tanıyan Gemini entegrasyonunu yakın zamanda web üzerinde sunmuştu. Şimdi bu özellik mobil cihazlara geliyor.
    gmail q&a gemini ai yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini yapay zeka entegrasyonuyla Gmail kullanıcılarının maillerini yönetmelerini kolaylaştırıyor. Gemini AI sohbet robotu, özellikle eski mailleri bulmak ve uzun mailleri okumak çok daha basit hale getiriyor. Gmail Q&A olarak adlandırılan bu özellik bir süredir webde vardı, şimdi mobil uygulamaya getirildi.

    Gmail Q&A özelliği ilk olarak Android'e gelecek

    Google, Gmail Q&A özelliğinin Android'de kullanıma sunulmaya başladığını, yakında da iOS’e geleceğini açıkladı. Kullanıcılar, Gmail Q&A'yı kullanarak “Gemini'ye gelen kutunuzla ilgili sorular sorabilir veya e-postalarınızdaki belirli detayları bulmak, okunmamış mesajları göstermek, belirli bir göndericiden gelen mesajları görüntülemek veya e-postaları özetlemek gibi şeyler yapabilirsiniz.” diyor.

    Gmail Q&A, gün içinde çok fazla e-posta alan kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir özellik ve bugünden itibaren Android için kullanıma sunulacak. Bu özellik için Google One AI Premium’a abone olmanız veya Gemini Business, Enterprise, Education veya Education Premium eklentilerine sahip bir Google Workspace planında olmanız gerekiyor.

    Kaynakça https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/08/gmail-q-new-way-of-searching-your-inbox.html https://www.theverge.com/2024/8/29/24231824/google-gmail-q-a-gemini-ai-chatbot-android
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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