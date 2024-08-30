Gemini AI ile güçlendirilen Gmail uygulaması kullanıma açıldı

Gmail Q&A özelliği ilk olarak Android'e gelecek
Google, Gmail Q&A özelliğinin Android'de kullanıma sunulmaya başladığını, yakında da iOS’e geleceğini açıkladı. Kullanıcılar, Gmail Q&A'yı kullanarak “Gemini'ye gelen kutunuzla ilgili sorular sorabilir veya e-postalarınızdaki belirli detayları bulmak, okunmamış mesajları göstermek, belirli bir göndericiden gelen mesajları görüntülemek veya e-postaları özetlemek gibi şeyler yapabilirsiniz.” diyor.
Gmail Q&A, gün içinde çok fazla e-posta alan kişilerin hayatını kolaylaştıracak bir özellik ve bugünden itibaren Android için kullanıma sunulacak. Bu özellik için Google One AI Premium’a abone olmanız veya Gemini Business, Enterprise, Education veya Education Premium eklentilerine sahip bir Google Workspace planında olmanız gerekiyor.Kaynakça https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/08/gmail-q-new-way-of-searching-your-inbox.html https://www.theverge.com/2024/8/29/24231824/google-gmail-q-a-gemini-ai-chatbot-android Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.